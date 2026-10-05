Rum basınına göre Hristodulidis 19 önerisinde Kapalı Maraş'ta BM yönetimi öngördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rum basınına göre Hristodulidis 19 önerisinde Kapalı Maraş'ta BM yönetimi öngördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rum basınına göre, Hristodulidis'in Erhürman'a sunduğu 19 öneride Kapalı Maraş'ın BM yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesi formülü var. GKRY Başkanlığı formülü doğrulamadı, yalanlamadı; Erhürman 19 öneriyi açıklamayacağını söyledi.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a sunduğu 19 öneri arasında Kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler (BM) yönetimine verilerek eski sakinlerinin dönüşünün sağlanması, buna karşılık Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesi formülünün bulunduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a sunduğu 19 önerinin içeriğine ilişkin yeni ayrıntılar Rum basınında ortaya çıktı. Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis'in önerileri arasında Kapalı Maraş'ın BM yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesini içeren bir formül bulunuyor. Philenews'te Kostas Venizelos imzasıyla yayımlanan haberde, söz konusu plan kapsamında Kapalı Maraş'ın ilk aşamada BM yönetimine verilmesi ve ardından eski sakinlerinin bölgeye dönüşünün sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Planın diğer ayağında ise Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesinin yer aldığı aktarıldı.

Rum ANT1 de söz konusu formülün Hristodulidis'in KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a sunduğu 19 yeni öneri arasında bulunduğunu aktardı. Böylece Hristodulidis'in bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı 19 öneriden birine ilişkin yeni bir somut başlık daha Rum basınına yansımış oldu.

GKRY Başkanlığı sessiz kaldı

Rum basınında yer alan haberlerin ardından GKRY Başkanlığı Basın Ofisi Direktörü Viktoras Papadopulos konuya ilişkin açıklamada bulundu. Papadopulos, Hristodulidis'in sunduğu 19 önerinin Kıbrıs meselesinin özü, Güven Arttırıcı Önlemler ve müzakere metodolojisi olmak üzere üç alanı kapsadığını belirtti. Kapalı Maraş'ın BM yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesini içeren formülün 19 öneri arasında bulunup bulunmadığını ise doğrulamadı ancak yalanlamadı.

2006'daki Finlandiya formülü yeniden gündemde

Philenews, Maraş ve Gazimağusa Limanı'nı birlikte ele alan formülün yeni olmadığını, benzer bir önerinin Avrupa Birliği'nin 2006 yılındaki Finlandiya dönem başkanlığında da gündeme geldiğini yazdı. 2006'daki formülde Kapalı Maraş'ın BM yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesinin yanı sıra Türkiye'nin GKRY bağlantılı gemilerin Türk limanlarına, uçakların ise Türk hava sahasına erişimine yönelik uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması da yer alıyordu. Ancak Rum basınındaki son haberlerde bu üçüncü unsurun Hristodulidis'in mevcut 19 önerisi arasında bulunduğuna ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Erhürman: "19 öneriyi prensip gereği ben açıklamam"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York dönüşünde düzenlediği basın toplantısında Hristodulidis'in kendisine sunduğu 19 öneriye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erhürman, önerilerin içeriğini prensip gereği kendisinin açıklamayacağını, 19 öneriyi kamuoyuna açıklaması gereken kişinin bunları masaya getiren Hristodulidis olduğunu söylemişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gündeme getirilen 7 Güven Arttırıcı Önlem üzerinde çalışma yürütülürken Hristodulidis'in 19 yeni öneri sunmasına da tepki gösteren Erhürman, "7 madde varken 19 yeni madde getirmek pişmiş aşa su katmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
DiplomasiPolitikaMaraşDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Aracı olanlar e-Devlet’e akın edecek Yeni uygulama başladı Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı
15:33
Yasin Kol’a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu Bakın ne cevap verdi
Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 15:44:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Rum basınına göre Hristodulidis 19 önerisinde Kapalı Maraş'ta BM yönetimi öngördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei