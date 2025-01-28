Rus Heyeti, Şam'da Temaslarda Bulundu

Politika

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Rus heyeti temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Rus heyeti temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in de aralarında bulunduğu Rus hükümet heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Bogdanov yaptığı açıklamada, ziyaretin Rusya ile Suriye arasındaki "tarihi ilişkiyi" derinleştirmeyi amaçladığını belirterek Moskova'nın "Suriye'nin birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne bağlılığını" sürdürdüğünü vurguladı. Bogdanov, Rusya'nın, Suriye'de ulusal uzlaşı ve sosyal uyumun sağlanmasını desteklediğini de sözlerine ekledi.

Rus heyetin Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş- Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesi bekleniyor. - ŞAM