Rusya, 103 Kanada Vatandaşına Giriş Yasağı Getirdi. - Son Dakika
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Rusya, 103 Kanada Vatandaşına Giriş Yasağı Getirdi.

17.06.2026 11:23
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Rusya, Kanada'nın yaptırımlarına tepki olarak 103 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında senatörler, milletvekilleri ve hükümet yetkililerinin de bulunduğu 103 Kanada vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Rusya yönetimi, Kanada'nın uyguladığı yaptırımlara tepki olarak Kanada Senatosu ve Avam Kamarası üyeleri, parlamento ve devlet sekreterleri, milletvekilleri ve diğer kamu görevlileri olmak üzere 103 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Carney hükümetinin, selefi Justin Trudeau'nun Rus karşıtı politikalarını pervasızca benimsemesi ve Kiev'deki neo-Nazi yetkililere ahlaki, mali ve askeri-teknik destek sağlamaya devam etmesi nedeniyle başta Kanada parlamentosu olmak üzere faaliyetleri ülkemizin anayasal düzenini ve dış politikasını karalamayı amaçlayan ve aynı zamanda egemen Rus devlet varlıklarının yasa dışı bir şekilde ele geçirilmesi hedefine hizmet eden 103 Kanada vatandaşının Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın Ottawa yönetiminin "kışkırtıcı eylemlerine" uygun şekilde karşılık vermeye devam edeceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Son aylarda Kanada, Özel Ekonomik Tedbirler (Rusya) Yönetmeliği kapsamında yaptırımlarını sıkılaştırmıştı. Kanada hükümeti, 12 Haziran'da Rusya'nın savunma sanayi üssü, enerji, nükleer hizmetler ve kripto para birimi de dahil olmak üzere finansal alanlarındaki üst düzey liderleri hedef alarak 7 kişi ve 34 kuruluşun yanı sıra Rusya'nın gizli filosundan 121 gemi daha yaptırım listesine eklemişti. Kanada, Mayıs ayında ise Ukraynalı çocuklarla ilgili insan hakları ihlallerine karışan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamış, Şubar ve Mart ayında ise Rusya'nın petrol taşıyan gölge filosuna karşı yaptırımları genişletmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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