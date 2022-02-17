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Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etti - Son Dakika

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etti

17.02.2022 19:21
Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etti

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı sınır dışı etti.

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı sınır dışı etti.

Ukrayna'daki kriz nedeniyle iyice gerilen Rusya- ABD ilişkilerinde yeni bir kriz daha yaşandı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü Jason Rebholz Rus basınına verdiği demeçte, Rusya'nın ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bartla Gorman'ı sınır dışı ettiğini aktararak, Gorman'ın Büyükelçilik için kilit isim olduğunu vurguladı. Rebholz, "Rusya, Misyon Başkan Yardımcısını sınır dışı etti. Bart Gorman Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde büyükelçiden sonra ikinci en önemli yetkili ve büyükelçiliğin üst düzey kilit bir üyesiydi" dedi.

Rusya'yı diplomatları sınır dışı etme konusunda uyardıklarını belirten Rebholz, "ABD'li diplomatların haksız yere sınır dışı edilmesini durdurmaya ve diplomatik misyonları yeniden kurmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rebholz Rusya'nın adımını, "tansiyon yükseltici bir adım" olarak gördüklerini belirterek, ABD'nin de "karşılılık" ilkesine dayanarak aynı şekilde cevap vereceğini vurguladı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etti - Son Dakika


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