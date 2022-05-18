Rusya: "Azovstal fabrikasında son iki günde 959 Ukraynalı asker teslim oldu"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından son iki günde 959 Ukraynalı askerin teslim olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından son 24 saat içinde 29'u yaralı olmak üzere 694 Ukraynalı askerin, 16 Mayıs'tan bu yana toplam 80'i yaralı olmak üzere toplam 959 Ukrayna askerin silah bırakarak teslim olduğunu duyurdu. Konaşenkov, "Yaralılardan 51'i ihtiyaç duyduğu için Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novoazovsk'ta hastaneye götürüldü" ifadelerini kullandı.

"Yabancı paralı askeri birlikler de dahil Ukraynalı asker ve teçhizatın bulunduğu 31 nokta vuruldu"

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunu" sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, "Son 24 saatte Rus Havacılık Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Soledar yakınlarındaki bölge savunma karargahı, 2 komuta merkezi, Mikolayiv ve Krasnogorovka'da Avrupa ülkelerinden yabancı paralı askeri birlikler de dahil Ukraynalı asker ve askeri teçhizatının bulunduğu 31 nokta vuruldu" bilgisini paylaştı.

Konaşenkov ayrıca, Dnipro yakınlarındaki bir askeri havaalanında 2 Su-24 uçağı, Mikolayiv yakınlarında S-300 hava savunma sistemi, Donetsk'te Ugledar, Pokrovskoe, Soledar ve Bakhmut yerleşim birimlerinde füze, topçu silahları ve mühimmatın bulunduğu 4 deponun imha edildiğini belirtti.

"SALDIRILARDA 270'TEN FAZLA MİLLİYETÇİ VE 54 ASKERİ ARAÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Rus hava muharebe birliklerinin Ugledar yakınlarındaki 3 komuta merkezinin hedef alındığını aktaran Konaşenkov, asker ve askeri teçhizatın bulunduğu alanların ve mühimmat deposunun vurulduğunu ifade etti. Konaşenkov, "Saldırılarda 270'ten fazla milliyetçi ve 54 askeri araç etkisiz hale getirildi" dedi.

Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin Pogornoe yakınlarındaki ABD yapımı 155 milimetrelik M777 obüsü de vurduğunu aktardı. Harkov bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait MiG-29'u düşürüldüğü vurgulayan Konaşenkov, yine Harkov bölgesinde, Donetsk'te ve Herson bölgesinde 15 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

"UKRAYNA AİT TOPLAM 172 UÇAK VE 125 HELİKOPTER İMHA EDİLDİ"

Konaşenkov, "Toplamda 172 uçak ve 125 helikopteri, 927 insansız hava aracı, 311 hava savunma sistemi, 3 bin 139 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 389 çok namlulu roketatar sistemi, bin 548 obüs ve havan topu ile 2 bin 997 özel askeri araç imha edildi" şeklinde konuştu.

(İHA)