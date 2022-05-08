Rusya Ankara Büyükelçiliğinden "Zafer Günü" programı - Son Dakika

- Rusya Ankara Büyükelçiliğinden "Zafer Günü" programı

ANKARA - Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından 9 Mayıs 1945 tarihinde Nazi Almanyasına karşı kazanılan zaferi kutlamak için bir program düzenlendi.

Rusya Ankara Büyükelçiliğince, Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferi kutlamak amacıyla Zafer Günü programı düzenlendi. Zafer Günü kapsamında Rus Evi Ankara'da bazı etkinlikler düzenlendi. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un da iştirak ettiği törende önce Zafer Sancağı göndere çekildi ve sonrasında fotoğraf sergisi açılışı gerçekleşti.

Zafer Sancağı ve Türk Bayraklarının göndere çekilmesi sonrasında fotoğraf sergisi açılış töreninde konuşan Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Bahsi geçen sancaklardan kızıl bayraklardan bir tanesi şanlı Türk bayrağıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşı sonrası, son derece önemli ve büyük bir mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni silah arkadaşları ile beraber bağımsızlığa kavuşturduğu, mücadelenin bir sembolü olarak şanlı Türk bayrağı bugün gönderdedir. İkinci kızıl bayrak ise muzaffer Kızıl Ordu askerlerinin Sovyet askerlerinin, Nazi rejiminin başkenti olan Berlin'de 1945 yılının Mayıs ayının hemen başında göndere çekmiş olduğu Kızıl Ordu'nun zafer sancağıdır. Bu sebepten dolayı bizim halklarımız için, kardeş ve dost Türk ve Rus halkları için bu iki kızıl sancak zaferin ve kutlu mücadelenin birer sembolüdür. Elbette hepinizin malumudur ki kızıl renk sadece zaferi değil, maalesef bu kutlu mücadelelerde vermiş olduğumuz şehitlerimizin aziz kanlarını da sembolize ediyor. Bugün kutlu zaferlerimizi yad ederken bu zaferleri bize armağan eden atalarımızı da unutmamalıyız elbette" ifadelerini kullandı.