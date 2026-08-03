Rusya'dan AB'ye Ukrayna İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan AB'ye Ukrayna İddiası

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, AB liderlerinin Ukrayna'nın üyeliğini kesin bir dille reddettiğini öne sürdü.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kendi aralarındaki görüşmelerde Ukrayna'nın "yakın bir gelecekte" birliğe katılma ihtimalini "kesin bir dille reddettiğini" öne sürdü.

Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, Rusya'dan Brüksel'in Kiev'e yönelik planlarına dair yeni bir iddia geldi. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, "İstihbarat Servisi'nin edindiği bilgilere göre Avrupalı bürokratların Ukrayna'nın 'yakın bir gelecekte' AB'ye katılacağı yönündeki gösterişli açıklamalarına rağmen, Brüksel'deki iç tartışmalarda Avrupa liderleri böyle bir ihtimalin mümkün olmadığını kesin bir şekilde ifade ediyor" denildi. SVR, Ukrayna'nın AB geleceğinin "bir hayalden ibaret" olduğunu savundu.

"AB, Ukraynalıların yüksek beklentilerini karşılayacak kaynaklara sahip değil"

Avrupalı liderlerin "Kiev'in Avrupa entegrasyonunun 'birleşik Avrupa' için çok büyük ekonomik ve siyasi riskler doğurmasından endişe ettiği" iddia edilen açıklamada, "AB'nin Ukraynalıların yüksek beklentilerini karşılayacak kaynaklara sahip olmadığı ve bu nedenle entegrasyon sürecinin uzun yıllara yayılabileceği" belirtildi. SVR, AB liderlerinin Ukrayna'yı Rusya ile muhtemel bir çatışmada bir araç olarak kullanmayı planladığını ileri sürdü. Açıklamada, Brüksel'in Kiev'e Avrupa güvenlik politikasına katılım teklif etmeyi planladığı ancak Ukrayna'ya karar alma sürecinde oy hakkı verilmeyeceği de iddia edildi.

"Kiev'e ayrıca Avrupa güvenlik politikasına katılım önerilmesi planlanıyor"

Ukrayna topraklarının Kiev ve Brüksel tarafından gelişmiş silah sistemlerinin test edilmesi ve yeni savaş yöntemlerinin uygulanması için kullanılması amacıyla gerekli olduğunu ileri süren Rusya Dış İstihbarat Servisi, Belçika'nın Kiev'e Avrupa güvenlik politikasına katılım teklifinde bulunmayı planladığını ancak Ukrayna'ya oy hakkı tanınmayacağını öne sürdü. Açıklamada, "Brüksel, Ukrayna halkının hayal kırıklığına uğramasını ve önümüzdeki yıllarda küçük Rusya'nın Avrupa muhalifi bir yöne kaymasını önlemek amacıyla haziran ayında bir 'ödül' olarak Ukrayna ile üyelik öncesi müzakerelerin başlatılmasını teklif etti. Kiev'e ayrıca Avrupa güvenlik politikasına katılım önerilmesi planlanıyor, ancak bu katılım oy hakkı olmadan gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan AB'ye Ukrayna İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
14:13
Erdal Beşikçioğlu’nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:29:03. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'dan AB'ye Ukrayna İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.