Rusya, NATO'daki misyonlarını rafa kaldırdı - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan başlayarak askıya alacaklarını söyledi.

"ACİL MESELELER İÇİN BELÇİKA'DAKİ BÜYÜKELÇİMİZE BAŞVURABİLİRLER"

Rusya Dışişleri Bakanı, ittifaka ilişkin kararlarına dair şu ifadeleri kullandı:

"NATO'nun eylemlerine karşılık olarak, baş askeri temsilcimizinki de dahil, NATO Daimi Temsilciliğimiz'in çalışmalarını durduruyoruz. Bu, 1 Kasım'da gerçekleşecek ya da birkaç gün daha alabilir. İkinci olarak, NATO'nun Moskova'daki askeri irtibat misyonunun faaliyetini durduruyoruz, bu misyonun personelinin akreditasyonları 1 Kasım'da geri çekilecek. Üçüncü olaraksa, NATO'nun Moskova'daki enformasyon bürosunun faaliyeti durdurulacak. NATO'nun bize iletmesi gereken acil meseleler olursa, bu meselelere ilişkin Belçika'daki büyükelçimize başvurabilir."