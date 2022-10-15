Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırındaki Belgorod kentindeki bir eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

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