Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı

15.10.2022 23:28

Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rusya'nıın eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırındaki Belgorod kentindeki bir eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

"SALDIRI BDT ÜLKELERİNDEN BİRİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Yapılan açıklamada saldırının failleri hakkında bilgiler aktarılarak, "15 Ekim tarihinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden birinin 2 vatandaşı tarafından Belgorod bölgesindeki Batı Askeri bölgesinin eğitim sahasında terör eylemi gerçekleştirdi" denildi.

11 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamanın devamında saldırganların Ukrayna savaşı için gönüllü olanların eğitim sahasında aldığı eğitimler sırasında saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilerek, "Özel askeri operasyona katılma talebinde bulunan askerlere yangın eğitimi verildiği sırada hafif silahlarla ateş açılması sonucu 11 kişi öldü. Farklı yerlerinden yaralanan 15 kişi sağlık tesisine götürülerek gerekli tıbbi yardımlar aldı" bilgisi aktarıldı.

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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