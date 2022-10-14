Rusya'nın ilhak ettiği Herson'da halka "Bölgeyi terk edin" çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Herson bölgesine atanan Rus Lider Vladimir Saldo, Ukrayna'nın saldırıları yoğunlaştırdığını belirterek, halka bölgeyi terk edip Rus topraklarına geçme çağrısında bulundu.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Ukrayna'nın güney cephesinde yoğun bir şekilde sürüyor. Ukrayna güney cephede kazanımlarını sürdürürken, Rusya'nın ilhak ettiği 4 bölgeden biri olan Herson'da halka tahliye çağrısı yapıldı. Bölgeye Moskova yönetimi tarafından atanan Rus yetkili Vladimir Saldo yaptığı çağrıda, "Herson bölgesi her gün füze saldırılarına maruz kalıyor. Bu füze saldırıları, başta bölge sakinleri olmak üzere ciddi zararlar bırakıyor. Vurulan hedefler arasında oteller, konutlar, pazarlar, çok sayıda sivilin olduğu yerler var" ifadelerini kullanarak, halkın Herson'u terk etmesini istedi. Saldo, Herson sakinlerinin Rusya'nın Rostov, Krasnodar ve Stavropol bölgelerinin yanı sıra ilhak edilen Kırım'a geçebileceğini söyledi. "Bu sürece yardımcı olmanızı rica ediyorum" diyen Saldo, "Biz, Herson bölgesinin sakinleri, elbette Rusya'nın kendi bölgelerini terk etmediğini ve Rusya'nın her zaman yardım ettiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Ukrayna, Herson'u geri almaya çalışıyor

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinin kuzeybatısındaki bazı toprakları geri almayı başaran Ukrayna ordusu, son haftalarda bölgenin merkezi olan Herson'a da yaklaşıyor. Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçtiğimiz ay Herson bölgesindeki 75 yerleşim biriminin geri alınması da dahil olmak üzere güney cephede istikrarlı bir şekilde toprak kazanımları olduğu bildirildi. Ayrıca, doğudaki Harkov bölgesinde 502, Donetsk bölgesinde 43 ve Luhansk bölgesinde 7 yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığı da aktarıldı. - HERSON