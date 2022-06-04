Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı

04.06.2022 19:04

Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan tarihi bir manastırı vurmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "BM ve UNESCO'dan açıklama bekliyoruz" dedi.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan tarihi bir manastırı vurmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "BM ve UNESCO'dan açıklama bekliyoruz" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan tarihi bir manastıra saldırı gerçekleştirdi. Donetsk bölgesinde bulunan Svyatogorsk Lavra'daki All Saints Manastırı'na gerçekleştirilen saldırının ardından can kaybı ve yaralılara ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğun Ukrayna ordusunda olduğunu belirtti.

"BM ve UNESCO'dan açıklama bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıya yönelik yaptığı açıklamasında, "Rus bombaları bugün yeniden Svyataprteovsk Lavra'yı hedef aldı. Manastır 1912 yılında yapılmıştı ve ilk kez Sovyetler döneminde onu yıkmışlardı. Rus ordusu manastırı bir kez daha yıktı. Geçtiğimiz Çarşamba günü manastıra gerçekleştirilen Rus saldırıları sonucunda 4 kişi ölmüştü. Manastır, Mayıs ayından beri saldırı altında. BM'den ve UNESCO'dan mantıklı, vicdani bir açıklama bekliyoruz. Rusya tamamen izole edilmeli ve suçları için hesap sorulmalı" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı
Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı
Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı
Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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