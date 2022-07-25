Rusya: "Ukrayna istihbaratı, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştı" - Son Dakika
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Rusya: "Ukrayna istihbaratı, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştı"

25.07.2022 11:01

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna askeri istihbaratının Rus pilotlara para ve AB vatandaşlığı verme vaatlerinde bulunarak, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını iddia etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna askeri istihbaratının Rus pilotlara para ve AB vatandaşlığı verme vaatlerinde bulunarak, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna'nın Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını ancak olayın engellendiğini açıkladı. FSB tarafından yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, NATO özel servisleri tarafından denetlenen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün Rus Havacılık Kuvvetlerine ait savaş uçaklarını kaçırmak için yürüttüğü operasyonu ortaya çıkardı ve durdurdu" denildi.

RUS PİLOTLARA, AB VATANDAŞLIĞI VE PARA TEKLİF EDİLDİ

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Ülkelerinin siyasi liderliği adına hareket eden Ukrayna askeri istihbarat görevlileri, para ve AB vatandaşlığı verme vaatleri ile Rus askeri pilotlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen havaalanlarına uçmaya ikna etmeye çalıştı" denildi. Açıklamanın devamında, operasyon sırasında Rus karşı istihbaratı tarafından Rus silahlı kuvvetlerinin bazı Ukrayna askeri noktalarına saldırmasına yardımcı olacak bilgiler elde edildiği kaydedildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya: 'Ukrayna istihbaratı, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştı' - Son Dakika

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