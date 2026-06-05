Rusya ve Ukrayna'dan 185'er Askeri Takas - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna'dan 185'er Askeri Takas

05.06.2026 16:17
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Rusya ve Ukrayna, 185'er askeri personel takası gerçekleştirdi. Zelenskiy, geri gelenlerin çoğunun 2022'den beri alıkonduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna, 185'er askeri personel takasını gerçekleştirdi.

Rusya Ukrayna arasında Mayıs ayının başında ABD liderliğinde varılan 3 günlük ateşkes kapsamında bin mahkumun takas edilmesi anlaşması çerçevesinde ikinci kez takas gerçekleştirdi. Rusya ve Ukraynalı yetkililer, iki ülke arasında 185'er askeri personelin karşılıklı olarak teslim edildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geri getirilen Ukraynalıların çoğunun 2022'den beri Rusya'da alıkonduğunu söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın bir sivili de Ukrayna'ya teslim ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, daha önceki takas turlarına aracılık eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün gerçekleşen takasa da aracılık ettiğini belirtti. - KİEV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya ve Ukrayna'dan 185'er Askeri Takas - Son Dakika

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