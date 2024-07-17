Saadet Partisi Grup Başkanvekili: Türk Milleti Darbe Girişiminde Asil Duruş Sergiledi

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde asil duruş sergilediğini belirtti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin, darbe girişimine karşı devletinin yanında yer aldığını vurguladı.

FETÖ'nün darbe girişiminde milletin asil bir duruş sergilediğini ifade eden Şahin, darbe girişiminden sonra bazı mağduriyetler yaşandığını söyledi.

Saadet Partili Şahin, kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkarılanların olduğunu anımsatarak, yargı tarafından suçsuz olduğu belirlenen kişilerin görevlerine iade edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Suç vasfı taşımayan kriterlerden dolayı cezalar verildiğini ileri süren Şahin, "Adil yargılamaların yapılmadığını görüyoruz. Türkiye bu gerçekle yüzleşmek zorundadır. Yargının 'suçsuzdur' dediği kişilerin görevlerine iade edilmesi gereklidir. Adil yargılamalar konusunda gerekli adımın atılması gerekir." dedi.