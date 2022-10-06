Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı! - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!

06.10.2022 18:02

Saadet Partisi, MHP lideri Bahçeli'ye yönelik hakarete varan ifadeler kullandığı gerekçesiyle Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi'yi disipline sevk etti.

2018'deki seçimlere Millet İttifakı ile beraber giren Saadet Partisi, Cumhur İttifakı partileri arasında yer alan MHP'nin liderine hakareti affetmedi.

BAHÇELİ PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi, resmi Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"ASLA TASVİP ETMİYORUZ"

SP Sözcüsü Birol Aydın konuyla ilgili açıklamasında, "Önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Milli Görüş Hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Asla tasvip etmediğimiz, hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı! - Son Dakika
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