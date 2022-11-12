Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün TV5 yayınına çıkması hakkında konuştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün TV5 yayınına çıkması hakkında konuştu

12.11.2022 13:21

Saadet Partisi'ne yakın medya kuruluşlarından TV5'in FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü yayına alması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da konuştu. Özbekistan ziyaretinde konuyla ilgili yöneltilen soruya cevap veren Erdoğan, "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" dedi.

TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün çıkarılması büyük tepki çekmişti. Kanal hakkında RTÜK inceleme başlatırken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"ONU DEĞERLENDİRMEYE GEREK YOK"

Özbekistan ziyaretinde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TV5'in FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına konuk almasıyla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler" yanıtını verdi.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün TV5 yayınına çıkması hakkında konuştu - Son Dakika
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