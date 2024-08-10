Sağlık Bakanı Elazığ'a geldi - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Elazığ'a geldi

Sağlık Bakanı Elazığ\'a geldi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, programları kapsamında Elazığ'a geldi. Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'nda incelemelerde bulundu.

10.08.2024 10:39  Güncelleme: 10:50
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, programları kapsamında Elazığ'a geldi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu programları kapsamında bir dizi incelemeler yapmak üzere Elazığ'a geldi. İlk olarak valiliğe geçen Bakan Memişoğlu'nu Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile kurum müdürleri karşıladı. Şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu valilikteki toplantının ardından Elazığ Belediyesi'ne geçti. Belediye ve çalışmalar hakkında bilgi alan Memişoğlu ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle bir araya geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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