
Bakan Memişoğlu: "Sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için neler yapacağımızı yerinde değerlendirmek için buradayız"

Bakan Memişoğlu: "Sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için neler yapacağımızı yerinde değerlendirmek için buradayız"
16.01.2026 12:15  Güncelleme: 12:23
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erzurum'da sağlık hizmetleri ile ilgili yapılanmaları değerlendirmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Şehir hastanesi ve diğer sağlık tesislerinin güçlendirilmesi için planlamalar yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye yüzyılı sağlık yöneticileri toplantısı" katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Erzurum Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerin ihtiyaç duyulan yapılan yapılanmaları bir bir uygulamaya koyduklarını söyledi.

Erzurum Valiliğinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından karşılanan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, valilik çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sağlıklı Türkiye yüz yılı kapsamında Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bugün doğunun merkez şehri. Aynı zamanda kurtuluş mücadelesinin en önemli duraklarından bir tanesi yiğitlerin merkezi Dadaşların yanındayız. Erzurum sağlıkla ilgili bu bölgenin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Yıllarca önce kurulmuş üniversitesinde 1957'de kurulmuş üniversitesinde tıp fakültesiyle tıp fakülte hastanesiyle 2020 yılında Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanesi hizmetine kavuşmuş bir şehrimiz. Sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için neler yapacağımızı yerinde değerlendirmek için buradayız. Valim, belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla beraber ne yapabiliriz? Nasıl daha iyisini başarabiliriz diye Erzurum'dayız. Bizler iş üretip milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda da Erzurum'da özellikle koruyucu hekimliği sağlıklı kalmanın yollarını daha iyi bulmak için istişarelerde bulunacağız. Biliyorsunuz bugün çocuklarımız yarı yıl tatile giriyor. Ben onlara da iyi istirahatler diliyorum. On beş gün dolaşsınlar, dinlensinler. Hepsine de karneleri için başarılar diliyorum. Karnelerinde kırık olanlara da boşluk dönemini, tatil dönemini, istirahat dönemini hem çalışarak, hem kendilerini geliştirerek yeniden bir ikinci, başarılı bir ikinci yıl dönümü diliyorum. Erzurum'da şehir hastanesinin yanında, biz 2003 yılından beri 110 sağlık tesisi bir daha söylüyorum. AK Parti iktidarları 110 sağlık tesisi yapmış. Şehir hastanesi de dahil bunlara. Ama biz yine hizmete devam edeceğiz. Özellikle Erzurum'un Şükrü Paşa ve Hilalkent bölgelerinde sağlıkla ilgili bir planlama yapacağız. Oradaki sağlık hizmetinin daha iyi sunulabilmesi için ne gerekirse bakanlık olarak oraya planlama kapsamında bir sağlıkla ilgili daha iyi hizmet sunması için bir yapılanma düşünüyoruz. Onun haricinde şu anda 3 bin 793 yatağımız olan Erzurum'da bütün acil sağlık merkezlerinin konumunu daha güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu programı kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye SHM ziyaret edecek. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısına katılacak Bakan Memişoğlu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclis Toplantısının ardından Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Hastanesi ziyaretinin ardından şehirden ayrılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Politika, Erzurum, Dizi, Son Dakika

