Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı? - Son Dakika

Geçen yaz yaşanan büyük orman yangınlarında büyük çabayla söndürme çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, o günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorduğu soruyu bu kez yaz gelmeden sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şaha Gökbakar, yaz gelmeden amfibik yangın uçağı talebini yeniden dile getirdi.

Şahan Gökbakar paylaşımında, "Eveeet, 5-6 ay geçti o yangın felaketlerinin üzerinden. AMFİBİK YANGIN UÇAĞI FİLOSU kurmalıyız diye defalarca söyledim.Bu yaz gelmeden,yine hazırlıksız yakalanmadan bu uçakları almalıyız. Soruyorum Sn. Orman Bakanı Pakdemirli bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı" ifadelerini kullandı.