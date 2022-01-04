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Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı? - Son Dakika

Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı?

04.01.2022 08:28
Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı?

Sanatçı Şahan Gökbakar, yaz gelmeden amfibik yangın uçağı talebini yeniden dile getirdi. Gökbakan twetter hesabından "Soruyorum Sn. Orman Bakanı Pakdemirli bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı" ifadelerini kullandı.

Geçen yaz yaşanan büyük orman yangınlarında büyük çabayla söndürme çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, o günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorduğu soruyu bu kez yaz gelmeden sordu.

Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şaha Gökbakar, yaz gelmeden amfibik yangın uçağı talebini yeniden dile getirdi.

Şahan Gökbakar paylaşımında, "Eveeet, 5-6 ay geçti o yangın felaketlerinin üzerinden. AMFİBİK YANGIN UÇAĞI FİLOSU kurmalıyız diye defalarca söyledim.Bu yaz gelmeden,yine hazırlıksız yakalanmadan bu uçakları almalıyız. Soruyorum Sn. Orman Bakanı Pakdemirli bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar can alıcı soruyu Bakana sordu! Uçaklar konusunda adım atıldı mı? - Son Dakika
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