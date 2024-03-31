Sakarya\'da Oy Verme İşlemi Tamamlandı

Politika

Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00'ı göstermesi ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine başlandı.

Sakarya'da vatandaşlar belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi ve muhtarlık seçimleri için sabah saatlerinde sandık başına gitmişti. 796 bin 924 seçmenin bulunduğu il genelinde 2 bin 639 sandıkta oy kullanıldı. Sandıklar, saat 17.00'yi göstermesi ile birlikte oy verme işlemi sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. - SAKARYA