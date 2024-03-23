AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er: Algılarla Süreci Yönetiyorlar

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, muhalefetin seçim sürecinde algılarla süreci yönettiğini belirterek, Malatya'da AK Parti'nin anketlerde geride olduğu iddiasını yalanladı. Bir grup tarafından sürekli algı çalışmaları yapıldığını belirten Er, yaptıkları tüm saha çalışmalarında açık ara önde olduklarını söyledi.

Ak Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, 31 Mart seçimleri öncesinde bir taraftan hummalı bir çalışma yürütürken bir taraftan da konuk olduğu televizyon programlarında yapacakları projeler ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıyor. Son olarak Malatya Pencere TV'nin Youtube kanalında Şevval Arıkboğa'nın sunduğu programının konuğu olan Sami Er, muhalefetin iddialarına cevap verdi.

AK Parti olarak belli periyotlarla saha çalışması yaptıklarını anlatan Sami Er, "Her yaptığımız saha çalışmasında açık ara öndeyiz. Biz bilimsel konuşuyoruz. Halkın iradesiyle alay edilmez, dalga geçilmez. Bir grup tarafından sürekli algı çalışmaları yapılıyor. Ben bunu yaptığım anketlerde yaptığım çalışmalarda görüyorum. Buna güvenerek söylüyorum. Bunu göreceksiniz Allah'ın izniyle. Açık ara Allah'ın izniyle önde gidiyoruz Malatya'mız için yüreğimizi taşın altına koyduk. Bilgi ve birikimlerimizle, müktesebatımızla bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

"Kayısı üreticilerimiz için maliyeti düşürecek çalışmalar hazırladık"

Malatya'nın hem tarım hem sanayi şehri olduğunu belirten Sami Er, yapımı tamamlanan ve faaliyete başlayan kuru kayısı lisanslı depo sayısını arttıracaklarını vurguladı. Belediye Başkan Adayı Sami Er, kayısı ve kuru gıda destekleme projesi kapsamında, "Bu depo bizim İl Özel İdare döneminde başlayan ve AB hibe fonlarından destek almıştık. Tabi daha sonra o zaman Ahmet Çakır Başkanıma rica bulunmuştuk. Bize halin yanında bir yer vermişti, devam etmiştik daha sonra Selahattin Gürkan Başkan onu tamamladı ve lisanslı depoculuğa dönüştürdü. Aslında orada kayısı entegre tesisi planlamıştık. Orada kayısının ömrünü uzatma ve meyve suyu imal edilecekti orada bunlar yenilenebilir enerjiyle. Tabi bizden sonra proje dönüşmüş. Lisanslı depoculuk olarak tamamlanmış. Bizim bu lisanslı depolarımızın sayısını da arttırmamız lazım. Malatya'nın birkaç noktasına daha yapmamız gerekiyor çünkü ulaşım zorluğu var. Aynı zamanda organik kayısının da ayrıca depolanması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız görüşmelerde bunu görmüş olduk. Bir taraftan da meyve suyu imalatını yeniden gündemime alacam. Bakın bizim kayısı çiftçimizin en büyük maliyeti işçiliktir. Ben makine mühendisiyim. Bunun ilgili daha önce bazı arkadaşlarımızla çalışmalarımız oldu. Kayısının hem çekirdeğini çıkaran hem de patik yapan makineyi hayata geçireceğiz. Köylümüz yüzde 60 işçilik maliyetinden kurtulacak. Hem işçi bulmakla uğraşmayacaklar hem de hızlı ve pratik bir şekilde patiği yapacaklar. Meyve suyuna giden kayısılarımızı fabrikalar 3 liradan alıyor çekirdeğini bize 40 liraya satıyor. Bu para bundan sonra bizim köylümüzün cebinde kalacak" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak yaklaşık 2 aydır sahada olduklarını ifade eden Er, en büyük projelerinin Malatya'yı maddi ve manevi anlamda ayağa kaldırmak olduğunu dile getirdi. Vatandaşların en büyük beklentisinin deprem sonrası hizmet olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Adayı Sami Er, "Vatandaşın bir taraftan kalıcı konutu erişmesi diğer taraftan yaşamın normalleşmesi için elektrik, telekomünisyon, ulaşım, altyapı, kanalizasyon, su, sağlık, rehabilitasyon hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için TAÇ projemiz var. Malatya'nın belirli noktalarına bu iletişim ofislerimizi kuracağız. Bu ofislerin bağlı olduğu bir lojistik merkezi olacak. Vatandaşımız yaşadığı sorunlarla ilgili olarak yetkili kişilere ulaşamıyor. Vatandaşımız sağlık, ulaşım, altyapı, kanalizasyon gibi konularda yaşadığı sıkıntılar için TAÇ Merkezlerimize başvuracak. Buradan başvurular hemen lojistik merkezimize düşecek. Lojistik merkezinde bulunan yetkili kişiler hemen olaya müdahale ederek sorunu çözüme kavuşturacak. Sadece merkezlerde değil kırsallarda, köylerimizde de bu hizmetleri sağlayacağız. Buralarda bize muhtarlarımız yardımcı olacak. Tek Adımda Çözüm Merkezlerinde vatandaşlarımızın öncelikli sorunlarını çözüme kavuşturmak için bu tür merkezler oluşturacağız. Şehrin belirli noktalarında kurulacak olan ofislerde vatandaşlarımızın taleplerine anında cevap vereceğiz, sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik birimleri lojistik merkezinde koordinasyon halinde olacak" şeklinde konuştu.

"Yerinde dönüşümün önündeki engeli ilk meclis toplantımızda kaldıracağız"

Malatyalı vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan yerinde dönüşüm ile ilgili soruyu yanıtlayan Er, "Herkes kendi yerinde kalmak istiyor bu çok doğal bir şey. Biz tarım arazilerinin imara açılmasını istemiyoruz ama yapılmış maalesef. Şimdi burada da bir yıkım var. Bize düşen bunun önünü açmak. Buradaki dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın çok ciddi beklentisi var. Aslında şuanda Malatya'mızda binlerce konutun özel şirketler marifetiyle yükselmesi gerekiyordu. Ama belediyeler arasında iletişimin kopuk oluşu işleri engellemiş. Biz ilçe belediye başkan adaylarımızla görüştük, hazırlarımızı seçim olmadan yapıyoruz. İlçe belediye meclis toplantılarında alınan kararlar seçilecek sonra büyükşehir meclisine gelecek, bizler orada kabul edeceğiz, özel sektörün önünü açmış olacağız" dedi.

"Malatya'da Büyük Dönüşüm Başlıyor" başlığıyla Malatya'yı ayağa kaldıracak projelerini anlatan Er, projeleri arasında Malatya spor ve amatör spor kulüplerine destek vereceğini dile getirdi. Bunlara ek olarak göreve geldiklerinde spor alanlarında da birçok projeyi hayata geçireceklerinden bahseden Sami Er, Battalgazi ve Kale ilçelerinde kano, kürek, yelken, su kayağı etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi. Aynı zamanda yürüyüş, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, binicilik gibi doğa sporlarını da gerçekleştirileceğini söyledi.

Yeni Malatyaspor'un yönetiminde yer aldığını belirten Sami Er, "Geçen hafta şehrimizi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanımız çok yakın dostumuz olur aynı zamanda. Malatyaspor başkanımız da buradaydı. Epey bir sıkıntılarımız var. Bunları Bakanımızla da görüştük. O da görüşmelerini yapacak. Biz Malatyaspor'umuzu Süper Lig'de görmek istiyoruz, Allah'ın izniyle. Bunun içinde çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA