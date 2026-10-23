Trump'ın özel temsilcisi Barrack, İran'a hafta sonu saldırı sorusuna 'Kesinlikle' dedi - Son Dakika
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Trump'ın özel temsilcisi Barrack, İran'a hafta sonu saldırı sorusuna 'Kesinlikle' dedi

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Trump\'ın özel temsilcisi Barrack, İran\'a hafta sonu saldırı sorusuna \'Kesinlikle\' dedi
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ABD Başkanı Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İran'a hafta sonu yeni bir saldırı olup olmayacağı sorusuna 'Kesinlikle' yanıtını verdi. Trump, Barrack'ın açıklamalarına ilişkin 'Eğer durum buysa, benim bundan haberim yok' dedi.

İran'a yeni bir Amerikan saldırısı ihtimali, Donald Trump ve Tom Barrack'ın açıklamalarıyla yeniden tartışılmaya başlandı. Barrack'ın hafta sonunu işaret eden yanıtının ardından Trump'ın sözleri, Washington yönetiminin olası askeri adımlarına ilişkin soru işaretlerini artırdı. 

TRUMP'TAN İRAN'A YENİ OPERASYON MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, bir mitingde yaptığı konuşmada İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimalini gündeme getirdi. Trump, İran'ın anlaşmaya yanaşmaması halinde yeniden güç kullanılabileceğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Bir küçük destansı öfke operasyonu daha gerçekleştirebiliriz." 

Trump, İran yönetimine ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: "Belki de küçük bir "Destansı Öfke Operasyonu" daha yaparız ya da kabul ederler. Akıllıysalar, "Hadi işe koyulalım" derler. Ama bunu yapacaklarından şüpheliyim çünkü belki de akıllı değillerdir." Trump'ın açıklaması, İran ile yürütülen diplomatik temasların sonuçsuz kalması durumunda askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti. 

BARRACK'A SORDULAR: HAFTA SONU SALDIRI OLACAK MI?

Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da Lübnanlı yayıncı Mario Nawfal'ın programında İran'a ilişkin soruları yanıtladı. Nawfal, Barrack'a doğrudan "Hafta sonu İran'a yeni bir saldırı olabilir mi?" sorusunu yöneltti. Barrack'ın yanıtı ise tek kelime oldu: "Kesinlikle."

"ANLAŞMAYA VARAMAZSAK BUNUN BİR SONUCU OLACAKTIR"

Barrack, İran ile anlaşma sağlanamaması durumunda Washington'ın karşılık verebileceğini belirtti. Bununla birlikte ABD'nin hedefinin İran'da yönetimi değiştirmek olmadığını savundu. Barrack, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ancak anlaşmaya varamazsak ve dünyayı, müttefiklerimizi ve Körfez ülkelerini tehdit etmeyi sürdürürseniz bunun bir sonucu olacaktır. Bu sonucun rejim değişikliği olmayacak. ABD Başkanı, rejim değişikliğiyle ilgilenmediğini söyledi. Onun istediği, rehinelerin olmadığı, tehditlerin bulunmadığı ve dünyanın sakinleşebileceği bir denge oluşturmak ve mevcut durumu güvence altına almak. Rejim değişikliğiyle ilgili sorun her zaman şudur: Ertesi gün ne olacak?"

Trump'ın özel temsilcisi Barrack, İran'a hafta sonu saldırı sorusuna 'Kesinlikle' dedi
Kaynak: İHA
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