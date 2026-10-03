Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Kavak'ta bin metrelik beton yolu inceledi - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Kavak'ta bin metrelik beton yolu inceledi

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Kavak\'ta bin metrelik beton yolu inceledi
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kavak'ta tamamlanan çalışmaları inceledi. Doğan, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bin metrelik beton yol ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bin 600 metrelik asfalt ve kaldırım çalışmalarını inceleyip esnafla görüştü.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kavak ilçesinde tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Doğan, Küçük Sanayi Sitesi'nde tamamlanan bin metrelik beton yol çalışması ile ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gerçekleştirilen bin 600 metrelik sıcak asfalt, kaldırım ve parke taşı çalışmalarını inceledi. İncelemeler kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret eden Doğan, esnaflarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Ziyaret ve incelemelerde AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır da Başkan Halit Doğan'a eşlik etti.

Kaynak: İHA
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