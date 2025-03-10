Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi 46 Gündem Maddesini Görüştü

SBB Meclisi 46 gündem maddesini görüştü

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 36 gündem ve 10 gündem dışı toplam 46 maddeyi görüştü. 43 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

SBB Meclisi Mart Ayı 1. Birleşimin 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında SBB Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 36 gündem, 10 gündem dışı maddenin görüşüldüğü toplantıda 3 madde meclis üyelerinin bilgisine sunulurken, 43 madde ise komisyonlara havale edildi. Mecliste gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, SBB'nin kadın personele Ramazan ayı boyunca mesaiden 1 saat önce çıkma izni veren yazıya ve uygulamaya karşı olduklarını belirterek, Belediye Kanunu'nda böyle bir tanımın olmadığını söyledi.

Mecliste ayrıca SASKİ'nin 900 milyon TL'lik kredi talebine garanti verilmesi teklifi de komisyona havale edilirken, Gençlik Parkı'ndaki düzenlemeler esnasında kaldırılan spor tesisi ve sporcuların akıbetinin sorulması üzerine cevap veren Nihat Soğuk, tesis ve ondan faydalanan sporcuların mağduriyet yaşamayacaklarını söyledi.

Komisyona havale edilen maddeler daha kapsamlı görüşüldükten sonra son meclis toplantısında karara bağlanacak.