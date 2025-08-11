Samsun Büyükşehir Meclisi'nde Tartışmalı Anlar - Son Dakika
Politika

Samsun Büyükşehir Meclisi'nde Tartışmalı Anlar

11.08.2025 16:53  Güncelleme: 16:58
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ilk birleşiminde, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ile CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan arasında yaşanan 'er meydanı' tartışması dikkat çekti. Tartışmada, yerel yönetimlerin sorunları ve Atakum'un durumu ele alındı.

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi Ağustos ayı ilk birleşiminde, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ile CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan arasında "er meydanı" göndermesiyle başlayan tartışma salona damga vurdu.

SBB Meclisi Ağustos toplantısının ilk birleşiminde gündem dışı ve gündem önerileri hariç 56 madde görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin Ziraat Bankası'na ait kredi borçlarının anapara tutarının ödenmesi için Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'ndeki bir taşınmazın borca karşılık bankaya verilmesi teklifinde yer alan parsel numarasının değiştirilmesi maddesi, verilen arada komisyonda görüşülerek karara bağlandı. Diğer maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem dışı söz alan CHP'li Hasan İpek, Atakum'un akşam nüfusunun 200 bine yaklaştığını, sahillerin dolduğunu ve bunun yerel yönetimler ile kolluk kuvvetlerine ek yük getirdiğini söyledi. Bu esnada Atilla Tekcan, "Atakum sahilini bize verin demek istiyor" deyince, Başkanvekili Nihat Soğuk, "Atilla Bey, size söyleyeceğim şeyler var. Atakum Belediyesi'ni önce rantabl hale getirin, biz size sahili teslim ederiz. Önce çalışanların sorunlarını giderin. Hiç kaşınmanıza gerek yok. Bize de yansıyanlar var" şeklinde cevap verdi.

Tartışma, Tekcan'ın Soğuk'u "er meydanına" davet etmesiyle büyüdü. Soğuk ise "Er meydanı dün Vezirköprü Kunduz Yaylası'ndaydı" karşılığını verdi.

SBB Meclisi'nin ikinci birleşiminin 13 Ağustos Çarşamba, karar meclisinin ise 15 Ağustos Cuma günü yapılacağı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

