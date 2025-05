Samsun\'da Çiftçilere Tohum Dağıtımı ve Tarımsal Proje Tanıtımı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hep birlikte el birliğiyle, çiftçilerimizin emeğiyle Samsun'umuzu tarımda hak ettiği zirveye taşıyacağız. Atılan bu adımlar, sadece yerel kalkınmaya katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin de tarımsal gücüne güç katacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi" kapsamında Vezirköprü'de çiftçiye tohum dağıtımı yapıldı. Törende, çiftçilere dağıtılmak üzere 2 bin 883 paket silajlık mısır tohumu, bin 734 paket yonca tohumu ve 287 paket çim tohumu gibi ürünler teslim edildi. Bu tohumlar, bölgedeki yem bitkisi üretimini artırmak ve kaba yem talebini karşılamak amacıyla kullanılacak.

Çiftçilerin üretim kapasitesi artacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi, Samsun'un tarımsal potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı amaçlayan kapsamlı bir girişim olarak dikkat çekiyor. Projenin temel hedefleri arasında, ekilebilir alanlardaki yem bitkisi ekiliş alanlarını artırmak ve kaliteli kaba yem üretimi sağlamak yer alıyor. Proje sayesinde 25 bin 300 dekar alanda yapılacak ekimle birlikte, 115 bin ton kaba yem üretimi gerçekleştirilecek. Bu da bölgedeki çiftçilerin üretim kapasitesinin önemli ölçüde artması anlamına geliyor. Projede yer alan tohum çeşitleri, silajlık mısır, yonca ve çim tohumu gibi tarımsal üretimi artıran önemli bitkilerden oluşuyor. Bu tohumlar, özellikle yem bitkisi üretimini artırmak ve bölgedeki kaba yem talebini karşılamak amacıyla çiftçilere ulaştırılacak.

Soğucak Küçük Sulama Tesisi ziyareti

Tohum dağıtım töreninin ardından, Başkan Halit Doğan, Soğucak Küçük Sulama Tesisi'ni de ziyaret ederek sulama altyapısının güçlendirilmesi noktasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Küçük Sulama Tesislerinin Onarım Projesi kapsamında 2024 yılı itibariyle 7 bin metre kapalı sistem hattı ve 216 metreküplük bir su depolama havuzu inşa edildi. 2025 yılında ise bin 350 metre su iletim hattı malzemesi temin edilerek sulama sisteminin verimliliğinin artırılması planlanıyor. Bu projeye Soğucak Mahallesi'nde 80 üreticiye toplamda bin 700 dekar alanda sulama hizmeti sağlanacak.

"Samsun'umuzu tarımda da daha ileri taşıyacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, tarımsal kalkınmanın önemine vurgu yaparak, "Biz her zaman merkezimize insanımızı alıyoruz. Çiftçimizin yolu olmadan tarlasına gidemeyeceğini, suyu olmadan ekinini büyütemeyeceğini biliyoruz. Bu bilinçle altyapıdan üstyapıya tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje ile ekilebilir her arazide yem bitkisi ekiliş alanlarını ve üretim miktarlarını artırmayı, kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Projemiz kapsamında dağıtılan her bir tohum çiftçimizin emeği ve alın teriyle hayat bulacak. Yine tarımın hayat kaynağı, can damarı olan en önemli öge olan su ile ilgili sulama sistemlerinin etkin kullanımı ve tarımsal üretimin sürekliliği için kıymetli yatırımlar hayata geçiriyoruz. Hep birlikte el birliğiyle, değerli çiftçilerimizin emeğiyle Samsun'umuzu tarımda daha ileri taşıyacağız. Atılan bu adımlar, sadece yerel kalkınmaya katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin de tarımsal gücüne güç katacak. Hep birlikte daha güçlü bir geleceğe doğru yol alacağımıza olan inancımızla, tüm çiftçilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyor; tüm üreticilerimize verimli, bereketli bir üretim dönemi temenni ediyorum" diye konuştu.

Gerçekleştirilen programlara Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın yanı sıra Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Bekir Parlak, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN