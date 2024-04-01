Samsun\'da İlçe Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

Politika

SAMSUN (İHA) – 17 ilçesi bulunan Samsun'da AK Parti 8, Yeniden Refah Partisi (YRP) 3, MHP 2, İYİ Parti, CHP ve BBP ile bir bağımsız aday, 1'er ilçede seçimi kazandı.

Karadeniz'in en büyük ili olan Samsun'da büyükşehir belediye başkanlığı hariç 17 ilçede başkanlık yarışı verildi. Bu yarışta AK Parti 8 ilçede ( Vezirköprü, Bafra, Havza, 19 Mayıs, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Terme) ipi göğüsledi. Yeniden Refah Partisi 3 ilçede ( Ayvacık, Ladik ve Kavak), MHP 2 ilçede (Alaçam ve Asarcık), İYİ Parti 1 ilçede (Yakakent), Büyük Birlik Partisi 1 ilçede (Ayvacık), CHP 1 ilçede (Atakum) ve bağımsız aday Hüseyin Dündar da 1 ilçede (Çarşamba) birincilik ipini göğüsledi.

AK Parti 8 ilçe kazandı

AK Parti 2014 yerel seçimlerinde Samsun'da Hamit Kılıç'ın aday gösterildiği Bafra ilçesini yüzde 38,84 (33 bin 163 oy) ile kazandı. Murat İkiz'in aday gösterildiği Havza ilçesini yüzde 40,96 (9 bin 991 oy) ile kazandı. Şenol Kul'un aday gösterildiği Terme ilçesini yüzde 49,79 (22 bin 879 oy) ile kazandı. Murat Gül'ün aday gösterildiği Vezirköprü ilçesini yüzde 43,30 (22 bin 860 oy) ile kazandı. Mustafa Candal'ın aday gösterildiği Tekkeköy ilçesini yüzde 52,18 (19 bin 354 oy) ile kazandı. İbrahim Sandıkçı'nın aday gösterildiği Canik ilçesini yüzde 39,48 (20 bin 433 oy) ile kazandı. İhsan Kurnaz'ın aday gösterildiği İlkadım ilçesini yüzde 32,51 (55 bin 341 oy) ile kazandı. Osman Topaloğlu'nun aday gösterildiği 19 Mayıs ilçesini de yüzde 44,48 (7 bin 357 oy) ile kazandı.

Yeniden Refah 3 ilçe kazandı

Seçim öncesi Samsun'da 2 ilçe belediye başkanlığı bulunan Yeniden Refah, belediye sayısını 3'e çıkardı. Kavak ilçesinde aday gösterilen Şerif Ün oyların yüzde 41,54'ünü (7 bin 20 oy) alarak, Adnan Topal Ladik ilçesinde oyların yüzde 41,89'unu (4 bin 682 oy) alarak ve Ayvacık ilçesinde Refahittin Şencan oyların yüzde 47,56'sını (6 bin 335 oy) alarak başkan seçildi.

MHP 2 ilçe kazandı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Samsun'da Alaçam ilçesinden aday gösterdiği Ramazan Özdemir oyların yüzde 35,41'ini (5 bin 900 oy) alarak ve Asarcık ilçesinden aday gösterilen Şerif Kılağuz da oyların yüzde 46,05'ini (4 bin 906 oy) alarak başkan seçildi.

CHP, İYİ Parti, BBP ve bağımsız aday 1'er ilçe kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atakum ilçesinden aday gösterdiği Serhat Türkel, oyların yüzde 46,5'unu (58 bin 578 oy) alarak başkan seçildi.

İYİ Parti tarafından Yakakent ilçesinden aday gösterilen Şerafettin Aydoğdu, oyların yüzde 50,44'ünü (3 bin 6 oy) alarak başkan seçildi.

Büyük Birlik Partisi tarafından Salıpazarı ilçesinden aday gösterilen Refaettin Karaca oyların yüzde 34,37'sinin (5 bin 47 oy) başkan seçildi.

Bağımsız aday Hüseyin Dündar, Çarşamba ilçesinden girdiği seçimde oyların yüzde 42,96'sını (35 bin 440 oy) alarak AK Parti, CHP, YRP, BTP, İYİ Parti ve Saadet partisi adaylarını geride bırakarak başkan seçildi.

AK Parti 4 belediye kaybetti, 2 belediye kazandı

AK Parti bu seçimlerde, 31 Mart öncesi elinde bulundurduğu belediyelerden 4 tanesini kaybetti. Bunlardan Yakakent'i İYİ Parti'nin adayına, Kavak ve Ayvacık'ı YRP'nin adayına, Çarşamba'yı ise bağımsız aday Hüseyin Dündar'a karşı kaybetti. Buna karşılık İYİ Parti'de bulunan İlkadım ilçesi ile YRP'de bulunan Tekkeköy ilçeleri yeniden kazanıldı.

YRP 1 belediye kaybedip, 1 belediye kazandı

Seçim öncesi Tekkeköy ve Ladik'i elinde bulunduran Yeniden Refah, Tekkeköy'de AK Parti'ye kaybetti. Ladik'te mevcut başkanlığını devam ettiren YRP, Ayvacık ilçesini ise AK Parti'ye karşı kazandı.

MHP mevcut ilçelerini korudu

Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP, başkanlıklarının devam ettiği Asarcık ve Alaçam ilçelerindeki durumunu korudu. MHP'nin Salıpazarı'ndan gösterdiği aday ise seçimi BBP adayına kaybetti.

İYİ Parti 1 belediye kazandı, 1 belediye kaybetti

Samsun'un en büyük ilçesi olan İlkadım'da seçimi AK Parti'ye karşı kaybeden İYİ Parti, Yakakent ilçesinde ise AK Partili adayı geride bırakarak, belediye seçimini kazandı.

CHP, zaten elinde bulundurduğu Atakum ilçesini yeni başkan adayı ile AK Parti adayının önünde tamamlayarak durumunu korudu.

Öte yandan BBP adayı Salıpazarı'nda AK Parti adayını geride bırakarak, bağımsız aday Hüseyin Dündar da Çarşamba'da AK Parti adayını geride bırakarak 1'er belediye başkanlığı aldı.

Ayrıca yerel seçimlerde seçmenden en fazla oy alan aday, AK Parti'nin Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candal oldu. Candal Tekkeköy ilçesinde oyların yüzde 52,18'ini alarak 2024 Mahalli İdari Seçimleri'nde Samsun'da yüzdelik olarak en fazla oy alan aday oldu. - SAMSUN