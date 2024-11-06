Samsun\'da Kanser Bilinci ve Diş Sağlığı İçin İki Proje Hayata Geçti

Politika

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kurumların iş birliğiyle "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" ve "Bizimle Gülümse Hayata" isimli projeler hayata geçiriliyor.

"Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" ve "Bizimle Gülümse Hayata" isimli projeler İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir'in öncülüğünde İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Cihan Kocabaş, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hatice Öz, projeye gönül vermiş hekimler, öğretmenler ve velilerin katıldığı protokol imza töreni ile hayata geçiyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin bilinçlendirilmesinin hedeflendiği iki proje ile sağlıklı gençler yetiştirmek için farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

İki ayrı fikir iki örnek proje

Yapılan farklı törenlerle protokol imzaları atılan "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" ve "Bizimle Gülümse Hayata" isimli projeler yerel yönetimlerin birlik ve beraberliğinin de önemini gösterirken planlanan birçok projenin de başlangıcı durumunda. Bu kapsamda; ortaokul öğrencilerinin kanser konusunda bilinçlenmesi ve ailelerini bu konuda sağlık kuruluşlarına yönlendirmelerini sağlamak için planlanan "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider" projesi 23 Nisan Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törenle ve ardından İlkadım genelinde ilkokul öğrencisi durumunda olan 300 özel gereksinimli öğrenciye ücretsiz diş sağlığı muayene ve tedavisi sağlayacak olan "Bizimle Gülümse Hayata" projesi de 50. Yıl İlkokulu'nda yapılan törenle başladı.

"Sağlıklı gençler başarılı bireyler"

Protokol imza törenleri sonrasında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Başarılı bireyler yetiştirmenin en önemli etkenlerinden birinin sağlıklı çocuklar ve gençler yetiştirmek olduğunu biliyoruz. Bu iki proje başka birçok projenin başlangıcı olacak aynı zamanda. İlkadım ilçemizi güzel bir geleceğe taşımak için örnek sosyal projelere destek vermeye devam edeceğiz. Merkezi yönetime bağlı kurumlar ile birçok çalışmayı uyumlu şekilde yürütüyoruz. İlkadım'da bu anlamda ciddi bir ahenk yakalamış durumdayız. İlkadım Kaymakamımız Abdulkadir Demir'in öncülüğünde hayat bulan bu projeler hem örnek oluyor hem de minik evlatlarımızdan başlayarak tüm hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı güçlendiriyor. Biz İlkadım Belediyesi olarak bu projelerde maddi ve manevi olarak büyük bir mutlulukla yer almaya devam edeceğiz. Evlatlarımızı teşvik etmek amacı ile de birçok hediyeyi öğrencilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Bu önemli projelere öncülük ve paydaşlık eden başta velilerimiz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN