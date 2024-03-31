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Politika

Samsun'da oyların sayımına devam ediliyor

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Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanılan 3 bin 656 sandıkta sayımlar başladı. Nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti.

31.03.2024 18:26  Güncelleme: 18:34
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Samsun'da oyların sayımına devam ediliyor

SAMSUN - Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanılan 3 bin 656 sandıkta sayımlar başladı.

Nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi yapıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 aday, ilçe belediyelerinde 19 Mayıs Belediye Başkanlığı için 12 aday, Alaçam Belediye Başkanlığı için 12 aday, Asarcık Belediye Başkanlığı için 9 aday, Atakum Belediye Başkanlığı için 17 aday, Ayvacık Belediye Başkanlığı için 9 aday, Bafra Belediye Başkanlığı için 15 aday, Canik Belediye Başkanlığı için 16 aday, Çarşamba Belediye Başkanlığı için 14 aday, Havza Belediye Başkanlığı için 11 aday, İlkadım Belediye Başkanlığı için 19 aday, Kavak Belediye Başkanlığı için 10 aday, Ladik Belediye Başkanlığı için 9 aday, Salıpazarı Belediye Başkanlığı için 9 aday, Tekkeköy Belediye Başkanlığı için 12 aday, Terme Belediye Başkanlığı için 13 aday, Vezirköprü Belediye Başkanlığı için 11 aday ve Yakakent Belediye Başkanlığı için 8 aday yarıştı. Vatandaşlar ayrıca büyükşehir ve ilçe belediye meclisi üyelikleri ile muhtarlar için de oylarını kullandı.

Oy kullanma işleminin saat 17.00'de bitmesinin ardından sandık görevlileri kullanılan oyları saymaya başladı. İlk önce kullanılmayan zarfları ve oy pusulalarını mühürleyen görevliler daha sonra kullanılan oy pusulalarını dizdiler. Görevliler pusulaları dizdikten sonra tek tek büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeleri ve muhtar adaylarının oylarını saydılar.

Sayımı tamamlanan oylar mühürlü çuvallara konularak, YSK'ya bağlı İl Seçim Kurulu'na gönderildi.

Samsun\'da oyların sayımına devam ediliyor
Kaynak: İHA

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