Samsun'da oyların sayımına devam ediliyor
SAMSUN - Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanılan 3 bin 656 sandıkta sayımlar başladı.
Nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi yapıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 aday, ilçe belediyelerinde 19 Mayıs Belediye Başkanlığı için 12 aday, Alaçam Belediye Başkanlığı için 12 aday, Asarcık Belediye Başkanlığı için 9 aday, Atakum Belediye Başkanlığı için 17 aday, Ayvacık Belediye Başkanlığı için 9 aday, Bafra Belediye Başkanlığı için 15 aday, Canik Belediye Başkanlığı için 16 aday, Çarşamba Belediye Başkanlığı için 14 aday, Havza Belediye Başkanlığı için 11 aday, İlkadım Belediye Başkanlığı için 19 aday, Kavak Belediye Başkanlığı için 10 aday, Ladik Belediye Başkanlığı için 9 aday, Salıpazarı Belediye Başkanlığı için 9 aday, Tekkeköy Belediye Başkanlığı için 12 aday, Terme Belediye Başkanlığı için 13 aday, Vezirköprü Belediye Başkanlığı için 11 aday ve Yakakent Belediye Başkanlığı için 8 aday yarıştı. Vatandaşlar ayrıca büyükşehir ve ilçe belediye meclisi üyelikleri ile muhtarlar için de oylarını kullandı.
Oy kullanma işleminin saat 17.00'de bitmesinin ardından sandık görevlileri kullanılan oyları saymaya başladı. İlk önce kullanılmayan zarfları ve oy pusulalarını mühürleyen görevliler daha sonra kullanılan oy pusulalarını dizdiler. Görevliler pusulaları dizdikten sonra tek tek büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeleri ve muhtar adaylarının oylarını saydılar.
Sayımı tamamlanan oylar mühürlü çuvallara konularak, YSK'ya bağlı İl Seçim Kurulu'na gönderildi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandık güvenliğini sağlayan yurttaşlara seslenerek, 'Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız' açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir, Spiderman kıyafetiyle dikkat çekti. Vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çeken Demir'in oy kullanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü El-Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Pankart, İncirlik Hava Üssü önündeki inşaat halindeki binaya asılmıştı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri ise Y.S. ve H.Z. olarak açıklandı.
Siirt'in merkez Konacık köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve adli soruşturma başlatıldı. Konacık köyünde güvenlik tedbirleri alınmış olup, tüm tarafların hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.
Muğla'da yerel seçimler için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye gibi kurumlar görev yaptı. Muğla genelinde 814 bin 986 seçmen bulunurken, en fazla seçmen Bodrum'da, en az seçmen ise Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sayım işlemleri devam ediyor.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz açıklamasını yaptı. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk seçim sonuçlarını değerlendirerek, güzel haberler alacaklarını söyledi. Ancak rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.
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