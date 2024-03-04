Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kentsel dönüşüm için çaba harcıyor - Son Dakika
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Politika

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kentsel dönüşüm için çaba harcıyor

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kentsel dönüşüm için çaba harcıyor

İlkadım ilçesinde kentsel dönüşüm için çalışmaların yapıldığı ancak henüz bir hamle yapılmadığına dikkat çeken Başkan Demirtaş, gelecek dönemde ada parsel bazında blok şeklinde bu işe gireceklerini belirtti.

04.03.2024 16:25  Güncelleme: 16:32
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, "İlçemizin en önemli sorunu olan kentsel dönüşüm için çok ciddi çabalarımız oldu. Nasip olursa gelecek dönem öyle hemen oldubittiye bağlı değil, ada parsel bazında blok şeklinde bu işin içine gireceğiz" dedi.

İlkadım ilçesinde risk taşıyan yapıların yıkılarak depreme dayanıklı, çevreci, enerji sarfiyatı minimum olan, modern bir mimariye sahip yapılar yapmak için bütün çalışmaların yapıldığına ancak hak sahipleri ile anlaşılıp 'Bismillah' deyip bir hamle yapılmadığına dikkat çeken Başkan Demirtaş, "Bu dönüşüm esas itibarıyla ilçe belediyelerinin değil, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyelerinin uhdesi altında yürütülüyor. Biz bu işin bir uçundan tutma gayretinde olduk olmaya da devam edeceğiz. Bir önceki dönem imkanlarımız el vermediği için biz de girememiştik bu işe. Nasip olursa gelecek dönem öyle hemen oldubittiye bağlı değil, ada parsel bazında blok şeklinde bu işin içine gireceğiz. Yani parça parça ilerleyerek bir bütün oluşturmayı hedefliyoruz. İlçemizde kentsel dönüşümü önemsiyorum. Çünkü ülkemiz beklenen çok ciddi deprem riski altında. Tedbir alınmaz, ihmal edilirse, neler olacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yakın zamanda 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde çok büyük can ve mal kayıplarımız oldu. İlkadım'ı dikkate aldığımızda şehrin tamamında kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Şehir yaşlanmış. Çoğu binalar 50 ve yukarı yaşta. Sonuç olarak ekonomik ömrünü tamamlamış binalardan oluşan bir şehirden bahsediyoruz. Halkımızı mağdur etmeden kentsel dönüşüm başta olmak üzere söylediğimiz projemizi, hayalimizi, her sözümüzü yerine getireceğiz. Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kentsel dönüşüm için çaba harcıyor - Son Dakika

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