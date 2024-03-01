Politika

Samsun Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, halk pazarı esnafına modern pazar yeri sözü verdi.

Esnaf ve halk gezilerini sürdüren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak halk pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet etti. Pazar yerinde yoğun ilgi ve sevgi ile karşılanan Sarıcaoğlu, tezgahları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Pazarcıların ve halkın istek ve taleplerini dinleyerek not alan Başkan Sarıcaoğlu, Kavak için başlattıkları çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. AK Parti hizmetleri ile son 10 yılda hızla gelişen ve büyüyen büyük bir ilçe olduklarını ifade eden Sarıcaoğlu, ilçenin sıkıntılarını teker teker çözüme kavuşturduklarını belirtti. Pazar yerinde pazar esnafı ile sohbetinde kendileri için modern pazar yeri müjdesini veren Sarıcaoğlu, "Yeni dönemimizde siz pazarcı esnafımıza güzel ve modern bir pazar yeri müjdesi veriyorum. Modern Kapalı Pazar Yeri Projemiz ile ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. İçinde mescit, emzirme odaları, dinlenme alanları ve çeşitli insanı ihtiyaçların giderileceği alanların yer alacağı projemiz ile hemşerilerimiz ve esnafımız yaz ve kış aylarında olumsuz havalardan etkilenmeden daha konforlu bir alanda alış-veriş ve ticaret yapmasına imkan sağlayacak" dedi.

Pazar esnafı ve vatandaşların bir araya geldiği pazar yerlerini ziyareti önemsediklerini belirten Sarıcaoğlu, "Bugün pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın nabzını tuttuk. Hemşerilerimizle istişareler ettik. İlçemize yapılacak hizmetler için ortak akıl ve iş birliği içinde çalışıyoruz Kavak'ın ihtiyaçlarını ve projelerini değerlendirdik. Bu ziyaretlerimiz halkımızla bir araya gelmek yanında bizlere yerinde tespit etme imkanı veriyor aynı zamanda çözümleri de hızlandırıyor. Yerel yönetim olarak esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onları dinleyip ortak akıl ve kararla istek, öneri ve taleplerine çözüm getireceğiz. Modern kapalı pazarı yerimizi de olabilecek en kısa sürede yaparak halkımızın kullanıma sunacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - SAMSUN