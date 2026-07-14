Mecliste tenis turnuvası, rehabilitasyon projesi ve polisevi gündemi - Son Dakika
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Mecliste tenis turnuvası, rehabilitasyon projesi ve polisevi gündemi

Mecliste tenis turnuvası, rehabilitasyon projesi ve polisevi gündemi
14.07.2026 16:37  Güncelleme: 16:42
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon toplantısında, WTA Samsun Open için 1 milyon TL şartlı bağış, Canik'teki eski maden sahasının rehabilitasyonu ve yeni polisevi projesi oy birliğiyle kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon toplantısında, WTA Samsun Open Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası için 1 milyon TL'lik şartlı bağışın kabulü, Canik'teki eski maden sahasının rehabilitasyonu ve yeni polisevi projesine ilişkin yetki verilmesini içeren gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edilerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi komisyon toplantısı Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan maddeler tek tek görüşüldü. Toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, "WTA Kadınlar Tenis Birliği Samsun Open Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası kapsamında kullanılmak üzere özel bir gayrimenkul firması tarafından yapılacak 1 milyon TL tutarındaki şartlı nakdi bağışın kabul edilmesine ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

"Prestijli bir spor organizasyonu"

Teklifin kabul edilmesinin ardından söz alan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller, geçen yıl ilki düzenlenen organizasyonun bu yıl ikinci kez gerçekleştirileceğini belirterek, "Samsun Open WTA Kadınlar Tenis Turnuvası'nı bu yıl 5-10 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğiz. Alanında derece elde etmiş, uluslararası tanınırlığa sahip kadın tenisçiler Samsun'da mücadele edecek. Kentimiz için son derece önemli ve prestijli bir spor organizasyonu olacak" dedi.

"Yeniden doğaya kazandıracağız"

Gündemde yer alan bir diğer madde kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Canik ilçesinde madencilik faaliyetleri sonucu bozulan topoğrafyanın rehabilite edilmesine yönelik hazırlanan 11,26 hektarlık mera alanını kapsayan proje için Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak iş birliği protokolü imzalanmasına ve Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği birim amirine yetki verilmesine ilişkin teklif de oy birliğiyle kabul edildi. Madde hakkında açıklama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, "Söz konusu alan bozulmuş bir maden sahasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak buranın rehabilitasyonunu sağlayarak yeniden doğaya kazandıracağız. Rehabilitasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkacak nitelikli malzemeleri de değerlendireceğiz. Oluşacak maliyeti ise mevzuat kapsamında yetkili kurumlardan talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Polis lokali yapılacak

Mecliste ayrıca, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait taşınmaz üzerine 3 katlı polisevi ve müştemilatının inşa edilmesi ile buna ilişkin vaziyet planı ve avan projelerinin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmasına yönelik protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği birim amirine yetki verilmesini içeren teklif de oy birliğiyle kabul edildi. 19 Mayıs Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı üzerinde karşısında bulunan polisevinin yer aldığı 7 bin 741 ada 12 parselde yaklaşık 400 metrekare taban alanına sahip, 3 katlı polis lokali binası inşa edilecek.

Komisyondan geçen maddeler, meclis toplantısında ele alınacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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