Samsun protokolü bayramlaştı - Son Dakika
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Samsun protokolü bayramlaştı

02.05.2022 19:00
Samsun protokolü bayramlaştı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen programda protokol bayramlaşması yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen programda protokol bayramlaşması yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptıkları selamlama konuşmaları ile başladı.

Bayram arefesinde verilen şehitleri anan Mustafa Demir, "Pandemide bayramları istediğimiz gibi yaşayamadık. Türkiye'de nüfusuna göre en fazla şehidi olan illerdeniz. Bu Samsun'un Türkiye'nin geleceğinde bekamızda ne kadar önemli ve ehemmiyetli olduğunun bir işaretidir" dedi.

Pandemi kısıtlamaları sonrası eski bayramlara kavuşmanın mutluluğunu paylaşan Çiğdem Karaaslan, "Uzun zamandır göz göze görüşüyorduk. Bugün yüz yüze görüşmek maskesiz olarak bir araya gelmek hakikaten çok güzel" diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Zülkif Dağlı, "İnşallah Allah dert, bela sıkıntı vermesin. tüm temennimiz duamız budur. Gelecekten Samsun ve ülke olarak ümitliyiz. İnşallah ülkemizin yeni ufuklara yelken açtığını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Sonrasında protokolün bayramlaşması gerçekleşti. Bayramlaşmaya katılan çocuklara da oyuncak hediye edildi.

Bayramlaşmaya AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kurum müdürleri, askeri ve siyasi erkan ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. - SAMSUN

Samsun protokolü bayramlaştı
Samsun protokolü bayramlaştı
Samsun protokolü bayramlaştı
Samsun protokolü bayramlaştı
Samsun protokolü bayramlaştı

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Samsun Valisi Dağlı bayramlaşma programlarına katıldı Samsun Valisi Dağlı bayramlaşma programlarına katıldı Vali Dağlı: 'Rabb'im Mehmetçiklerimizi muvaffak etsin' Vali Dağlı: 'Rabb'im Mehmetçiklerimizi muvaffak etsin'

Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği, Zülkif Dağlı, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun protokolü bayramlaştı - Son Dakika


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