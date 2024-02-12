Şanlıurfa'da 11 Bin Güvenlik Personeli Görev Yapacak - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa'da 11 Bin Güvenlik Personeli Görev Yapacak

Şanlıurfa\'da 11 Bin Güvenlik Personeli Görev Yapacak

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kentte 11 bin güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.

12.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:28
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Şanlıurfa'da Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kentte 11 bin güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında, valilik konferans salonunda seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, ilçe kaymakamları ve ilçe emniyet müdürleri katıldı. Vali Hasan Şıldak, seçim güvenliği ile ilgili açıklamasında, "Öncelikle yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinin ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. İlimiz genelinde seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alacağımız güvenliğe ilişkin değerlendirmeler yaptık. Son derece yararlı ve iş birliği içerisinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız olacak. Seçimlerinin huzur iklimi içerisinde bütün toplumumuzun iradesinin sandığa yansıtılması noktasında hiçbir kusur ve hatanın olmadığı, tüm kurumlarımızın iş başında olacağı bir döneme giriyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan ve siyasi partilerden aynı zamanda seçimlerde gerek belediye seçimlerinde gerek muhtarlık seçimlerinde aday olarak yarışacak olan bütün vatandaşlarımızdan da huzur ve güvenlik ortamına katkıda bulunmalarını, duygu ve sükunet içerisinde bir seçim yaşatılması için çaba göstermesini bekliyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kentte yaklaşık 11 bin güvenlik personeli görev yapacaktır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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