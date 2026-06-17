Şanlıurfa'da Kaymakam ve Vali Yardımcılarında Değişiklik

Bu gün Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle Şanlıurfa'da 4 ilçe kaymakamı ile 3 vali yardımcısının yeri değişti.

Kararnamede, Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş Konya Cihanbeyli Kaymakamlığına, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz Aksaray Vali Yardımcılığına, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin Sinop Vali Yardımcılığına ve Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ise Antalya Elmalı Kaymakamlığına atandı.

Yerlerine ise Malatya Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar Haliliye Kaymakamlığına, Adana İmamoğlu Kaymakamı Osman Şahin Birecik Kaymakamlığına, Bursa Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna Suruç Kaymakamlığına, Artvin Murgul Kaymakamı Zafer Şahin ise Hilvan Kaymakamlığına atandı.

Vali yardımcılarının yeri de değişti

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu Ordu Vali Yardımcılığına, Nur Sevinç Özbek Çakas Ankara Vali Yardımcılığına, Yakup Kılınçoğlu ise Gaziantep Vali Yardımcılığına atandı. Yerlerine ise Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Konya Vali Yardımcı Fatmagül Dalmış getirildi. - ŞANLIURFA