Sarı, Eyüpsultan seçiminde CHP'li meclis üyelerine disiplin uygulanacağını söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin, "Çok rahat kazanmamız gereken seçimi ucu ucuna ve zorla kazanıyoruz. Bunun izah edilebilir bir yanı yoktur. Biz bu belediye meclis üyelerimizi tespit ettiğimiz ölçüde cezalandıracağız, partiyle ilişiğini sona erdireceğiz." dedi.

Sarı, partisinin Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekici ile tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

İstanbul'da dün yapılan Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimini değerlendiren Sarı, "Ne olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi tabanının siyasal iradesiyle ortaya çıkmış meclis üyelerimizin, AK Parti'ye oy vermesi, AK Parti'nin saflarına katılması, örtük ya da gizli oy kullanmasını kimse izah edemez. Bunun hiçbir izahı yoktur." diye konuştu.

Meclis üyeleri konusunda dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimini eleştiren Sarı, şöyle konuştu:

"Neticede bu arkadaşlarımızı o listelere yazan, referans olan, o arkadaşlarımıza kefil olan arkadaşlarımızın da büyük siyasal sorumlulukları vardır. Bunu tartışmazsak, görmezsek, yok sayarsak siyaseten temiz istikamette ilerleyemeyiz. Bu önemli. Ben burada hiçbir özeleştiri görmüyorum, üzücü olan bu."

Sarı, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili de şunları söyledi:

"23 belediye meclis üyesiyle girmiş olduğumuz seçimde 19 oy alıyoruz. 19'a 16, orada da 2 geçersiz oy var. Çok rahat kazanmamız gereken seçimi ucu ucuna ve zorla kazanıyoruz. Bunun izah edilebilir bir yanı yoktur. Biz bu belediye meclis üyelerimizi tespit ettiğimiz ölçüde cezalandıracağız, partiyle ilişiğini sona erdireceğiz. Disipline sevk edeceğiz bu arkadaşlarımızı. Bunu başka türlü sürdürme şansı olamaz."

Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri

Mersin'de yarın Yenişehir ve Mezitli belediyelerinde, salı günü ise Büyükşehir Belediyesinde başkan vekili seçimlerinin yapılacağını dile getiren Sarı, adayları istişare ve ortak akılla belirlemeye çalıştıklarını anlattı.

Sarı, bir basın mensubunun, 15 Ekim'de yapılacak Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için CHP'nin Yeni Parti ve DEM Parti ile görüşmesini sorması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Belediyeler Birliği ile ilgili çağrımızın arkasındayız. Bu, arkadaşlarımızın çağrılarımıza destek vermediği, katkı sağlamadığı anlamına gelmiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Dolayısıyla bir ortak noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Koşullar, süreç olgunlaştıkça ortak adayımızı ilan ederiz önümüzdeki günlerde. Orada bir problem olacağını düşünmüyorum ama ben her seferinde bu riski hatırlatıyorum arkadaşlarıma. Hepimiz bunun tarihsel sorumluluğu altında kalırız. Yani bireysel farklılıklarımızı bir tarafa bırakmalıyız."

Özgür Özel'in Cemil Tugay hakkındaki açıklaması

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilişkin açıklamasına değinen Sarı, şunları kaydetti:

"Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı olarak Özgür Özel'i kurultayda destekleyen tek belediye başkanıydı. Özgür Özel'i kurultayda destekleyen tek belediye başkanı olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılmıştır. Bunun başka hiçbir nedeni yoktur. Hiç kimse bunu izah edemez. Tek bir gerekçe bize gösteremezler. Kefil olduğunuz kişi, bir başka partiye gidiyorsa hele ki siyaseten mücadele ettiğimiz bir partiye gidiyorsa en azından bunun için kalkıp 'Evet biz hata yapmışız arkadaşlar, İzmir halkından özür diliyoruz' demesini bekleriz. Siyaseten en azından bunu söyleyebiliyor olmak gerekir ama bunu görmüyoruz maalesef."