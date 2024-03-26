Sarız Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak, 2036 yılında planlanan doğalgaz projesinin 2023 yılında ilçeye geldiğini söyledi.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sarız Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak, Sarız'ı yönetmekten yana olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Biz yöneticilikten yanayız. Sarız'ı yönetmekten yanayız. Devletle işbirliği olmasından yanayız. Bunun bütün gayretini ve çabasını gösterdik. Onun sonuçları olarak seçim beyannamemizde ne demişsek aşama aşama geldi. Doğalgazla ilgili Pınarbaşı ve Sarız'da 2036 yılında planlanmış doğalgaz projesi, 2023'de ilçemize gelmiş oldu. Şu anda da çalışmalar hızla devam ediyor. Trilyonlarca boru gelmiş. Müteahhit çalışıyor. Mahallenin birinde çalışma yapıyorlar. Halen diyorlar ki; 'Doğalgaz gelmeyecek. Sizi kandırıyorlar.' Bu şekilde kirli bir propaganda yapıyorlar. Ben seçilsem de seçilmesem de Cumhur İttifakı o yatırımı Sarız'a kazandırmıştır. Vatandaşlarda bunu kullanıma devam edecek. 3 ay sonra ilçemize güzel bir doğalgaz tesisi kazandırılacak. Vatandaşlarında yaşamı kolaylaşacak." - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › Sarız'a doğalgaz projesi 2023 yılında tamamlandı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın açıklama yapacağı iddiasına ilişkin beklentisinin olmadığını belirtti. Özel ayrıca, yerel seçim çalışmaları ve ittifak konularına da değindi.
Ürdün'de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisinde, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulunuldu. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce Ürdünlü, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplandı. Gazze ile dayanışma sloganları atan göstericiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulundu. Gösteri sırasında İsrail karşıtı sloganlar atılırken, gösteri alanından İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu noktaya geçmeye çalışan katılımcılar ile güvenlik güçleri arasında itişme yaşandı. Ürdün, 1 Kasım 2023'te Tel Aviv Büyükelçisini geri çekmeye karar vermiş ve İsrail'in Amman Büyükelçisinin Ürdün'e dönmesini reddetmişti.
Sarıoğlan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarıoğlan'ı ekonomik olarak belirli bir seviyeye getirdiklerini ve borçlarının olmadığını söyledi.
HP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin “Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy vereni pişman edecek bir şey yapmadı” dedi. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İstanbul seçimlerini etkileyecek bir açıklama yapmasını beklemediğini ifade eden Özel, “Böyle bir açıklama gelirse bizde ona göre açıklamamızı yaparız” dedi. İstanbul’da DEM Parti ile CHP arasında protokol imzalandığı iddialarına ilişkin de Özel “Bunu bütün taraflar yalanladı. Alttaki bütün imzalar sahte. Siyaseti böyle basitleştirmemek, ucuzlaştırmamak lazım. Tamamen yalan. Bu seçimi kazanmak için bunlara tamah ediyorlarsa gerçekten çok zor durumdalar” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te düzenlenen mitingin ardından Ahlat ilçesine geçerek 'Halk Buluşması' programına katıldı. Yılmaz, Ahlatlılardan Cumhur İttifakı adayı Yavuz Gülmez'e destek istedi ve Ahlat'ın sonuçlarını özel olarak takip edeceklerini söyledi. Yılmaz, Ahlat'a yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve birlik siyasetine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te partisinin düzenlediği mitingin ve iftar programının ardından Ahlat ilçesine geçerek 'Halk Buluşması' programına katıldı. Yılmaz, Cumhur İttifakı adayı Yavuz Gülmez'e destek isteyerek 31 Mart akşamında Ahlat'ın sonuçlarını özel olarak takip edeceklerini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale'de düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada etkin ve saygın bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen projelerle Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinde kritik görevler üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, Kırıkkale'nin refah seviyesini artırmak için yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
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