Sarız'a doğalgaz projesi 2023 yılında tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Sarız'a doğalgaz projesi 2023 yılında tamamlandı

Sarız\'a doğalgaz projesi 2023 yılında tamamlandı

Sarız Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak, 2036 yılında planlanan doğalgaz projesinin 2023 yılında ilçeye geldiğini söyledi. Bayrak, projenin hızla devam ettiğini ve 3 ay sonra ilçeye güzel bir doğalgaz tesisi kazandırılacağını belirtti.

26.03.2024 02:33  Güncelleme: 02:36
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Sarız Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak, 2036 yılında planlanan doğalgaz projesinin 2023 yılında ilçeye geldiğini söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sarız Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak, Sarız'ı yönetmekten yana olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz yöneticilikten yanayız. Sarız'ı yönetmekten yanayız. Devletle işbirliği olmasından yanayız. Bunun bütün gayretini ve çabasını gösterdik. Onun sonuçları olarak seçim beyannamemizde ne demişsek aşama aşama geldi. Doğalgazla ilgili Pınarbaşı ve Sarız'da 2036 yılında planlanmış doğalgaz projesi, 2023'de ilçemize gelmiş oldu. Şu anda da çalışmalar hızla devam ediyor. Trilyonlarca boru gelmiş. Müteahhit çalışıyor. Mahallenin birinde çalışma yapıyorlar. Halen diyorlar ki; 'Doğalgaz gelmeyecek. Sizi kandırıyorlar.' Bu şekilde kirli bir propaganda yapıyorlar. Ben seçilsem de seçilmesem de Cumhur İttifakı o yatırımı Sarız'a kazandırmıştır. Vatandaşlarda bunu kullanıma devam edecek. 3 ay sonra ilçemize güzel bir doğalgaz tesisi kazandırılacak. Vatandaşlarında yaşamı kolaylaşacak." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sarız'a doğalgaz projesi 2023 yılında tamamlandı - Son Dakika

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