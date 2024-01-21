 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Acar, partisinin ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradığını belirtti ve yaptığı hizmetlere rağmen siyasi linçe maruz kaldığını ifade etti.

Şavşat Belediye Başkanı CHP\'den istifa etti
21.01.2024 - 10:53,
Abone Ol

ARTVİN'in Şavşat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Acar, "Cumhuriyet Halk Partisi Şavşat ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradım" dedi.

Şavşat Belediye Başkanı CHP'li Nihat Acar, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Acar açıklamasında, "Küçük belediyelerin kolay kolay girmeye cesaret edemeyeceği altyapı ve doğal gaz gibi çok zor hizmetlerin altına girdim. Kalıcı hizmetlere imza attım. Bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradım. Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladı. Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular. Ancak, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Nihat Acar, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika


11:07
DSÖ Genel Direktörü: Hastalık X salgın haline gelebilir DSÖ Genel Direktörü: Hastalık X salgın haline gelebilir
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Şavşat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement