Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025'e katılmak üzere İstanbul'a gelen Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien'i ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2025'e katıldı. Bakan Güler, fuara gelen Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien'i ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı kabul etti. Görüşmelerde bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Savunma Bakanı Güler, Vietnam ve Pakistanlı Yetkilileri Ağırladı - Son Dakika
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