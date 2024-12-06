Savunma Sanayi Ekonomik Büyümenin Temeli

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisinin sadece Türkiye'nin güvenliğinin değil, aynı zamanda ekonomik büyümesinin ve bağımsızlığının da temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hem ulusal güvenlik hem de ekonomik açıdan savunma bütçesi ve ihracat hedefleri konusunda daha kararlı ve vizyoner bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan'ın savunma harcamalarına geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2,8'i kadar harcama yaptığını ifade eden Bağcıoğlu, "Yunanistan, bu oranla AB ülkeleri arasında 4. sırada yer alıyor. Daha dikkat çekici olan ise listenin ilk üç sırasında yer alan ülkelerin, Rusya ile doğrudan sınırları bulunan Polonya, Litvanya ve Estonya olması." ifadelerini kullandı.

Bu tablonun Türkiye için önemli bir ders niteliğinde olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayi, çok daha yüksek ihracat hacmine ulaşabilecek potansiyele sahiptir. Ancak bunun için daha güçlü bir vizyon, daha kararlı bir liderlik ve savunma sanayimize verilen desteğin daha fazla artması gerekmektedir. Savunma sanayi sadece ulusal güvenliğimizin değil aynı zamanda ekonomik büyümemizin ve bağımsızlığımızın da temel taşlarından biridir. Bu nedenle, Türk savunma sanayi hak ettiği değeri görmeli, uluslararası rekabet gücünü artıracak stratejik adımlar hızla atılmalıdır."