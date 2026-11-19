Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Birleşik Krallık Savunma Hazırlığı ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard ve heyetini TUSAŞ'ta ağırladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUDIC Toplantısı'nın ardından Birleşik Krallık Savunma Hazırlığı ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Luke Pollard ve heyetini TUSAŞ'ta ağırladık. Misafirlerimiz, Türk havacılık sanayiinin tasarımdan üretime uzanan kabiliyetlerine yakından şahit oldu. İki ülke arasındaki iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Pollard'a ve heyetine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.