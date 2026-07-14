Saygılı: 15 Temmuz, birlikte aşılamayacak engel olmadığını gösterdi - Son Dakika
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Saygılı: 15 Temmuz, birlikte aşılamayacak engel olmadığını gösterdi

14.07.2026 14:00
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında yayımladığı mesajda, milletin iradesine sahip çıkarak birlikte her engelin aşılabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında verilen mücadelenin, birlik olunduğunda aşılmayacak hiçbir engelin olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda FETÖ'nün hain kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini kaydetti.

Milli iradenin önemine değinen Saygılı, "Milletin iradesine, bağımsızlığına ve anayasal düzenine yönelen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletin cesareti, feraseti ve sarsılmaz kararlılığı sayesinde bertaraf edilerek tarihe bir demokrasi destanı olarak geçmiştir. O gece yalnızca bir darbe girişimi engellenmedi, milletin özgürlüğüne, devletin bekasına ve geleceğine sahip çıkma iradesi tüm dünyaya ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Saygılı, İzmir'in Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de demokrasinin, milli iradenin ve bağımsızlığın yanında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hangi siyasi görüşten olursa olsun, bu şehrin insanı ortak bir vicdanda buluşmuş, vatanına ve geleceğine sahip çıkarak hainlere geçit vermemiştir. O gece verilen mücadele, birlik olunduğunda aşılmayacak hiçbir engelin olmadığını tüm dünyaya göstermiştir."

Kaynak: AA

15 Temmuz, AK Parti, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Saygılı: 15 Temmuz, birlikte aşılamayacak engel olmadığını gösterdi - Son Dakika

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