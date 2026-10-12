SBB Meclisi'nde Samsunspor Nuri Asan Tesisleri maddesi komisyona havale edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SBB Meclisi'nde Samsunspor Nuri Asan Tesisleri maddesi komisyona havale edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SBB Meclisi\'nde Samsunspor Nuri Asan Tesisleri maddesi komisyona havale edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SBB Meclisi'nde Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi Projesi kapsamında yer almasına ilişkin madde komisyona havale edildi. Toplantıyı takip eden Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, tesislerin geliştirilerek kulübe tahsis edilmesini istedi.

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nin Ekim ayı ilk oturumunda, Samsun spor Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi Projesi kapsamında yer almasına ilişkin madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

Söz konusu maddeyi takip etmek üzere Samsunspor Kulübü İcra Kurulu üyeleri de meclis toplantısına katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yıllardır kullandığı Nuri Asan Tesisleri'nin geleceğiyle ilgili gündem maddesinin yer aldığı SBB Meclis toplantısını Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, İcra Kurulu üyeleri Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya ile dernek yönetim kurulu üyesi Esat Kasap da takip etti. Mecliste 41 gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Bağımsız Meclis Üyesi Hasan İpek, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ni ilgilendiren teklifin komisyon toplantısına Samsunspor yöneticilerinin de davet edilmesi gerektiğini söyledi.

Sonrasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas ise "Samsunspor'a ait Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi suretiyle bulunduğu yerden kaldırılmasına karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca Samsunspor yönetimi ve taraftar gruplarıyla ortak bir noktada birleşilmesini, onların da razı olacağı şekilde karar verilmesini arz ve talep ediyorum" dedi.

Veysel Bilen: "Tesisler geliştirilerek devam etmeli"

SBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından meclise gönderilen 497449 sayılı "Canik ve İlkadım ilçe belediye sınırlarında Doğupark Alanı Millet Bahçesi amaçlı nazım ve uygulama imar planına esas görüş bildirilmesi teklifi" kapsamında meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Samsunspor Kulübü olarak tesislerin geliştirilerek devam etmesini, hatta daha organize bir hale getirilerek kullanılmasını ve Samsun'a yakışır bir tesis olmasını arzuladığımızı her fırsatta yineliyoruz. Dolayısıyla çok uzun yıllardır Samsunspor ile özdeşleşmiş bu alanın tekrar Samsunspor'a tahsis edilmesi ve yapılan çalışmaların bu doğrultuda olması bizi fazlasıyla mutlu edecektir. Tabii ki Samsunspor olarak her zaman uzlaşı içerisinde olup devletimizle ya da yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olmayı kendimize şiar edindik. Bu anlayışı burada meclis üyelerimizle paylaşmak için geldik. Öyle inanıyorum ki aklıselimle hareket edilerek tüm siyasi partilerin meclisteki üyeleri, şehrin önemli markasının daha da gelişmesi adına tesislerin kullanımının Samsunspor'a tahsis edilmesi konusunda bir karara varacaktır. Bu konuda tüm partililerden bireysel anlamda da destek bekliyoruz. Mecliste bulunan partilerin il başkanlarını da bu vesileyle ziyaret edeceğiz. Buradan çıkacak birliktelik ve çözüm odaklı kararın, inanıyorum ki bakanlık nezdinde de çok olumlu neticeleri olacaktır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Samsun milletvekillerimiz, Sayın Muş Bakanımız, valimiz ve şehrin bürokrasisinden destek bekliyoruz. Biz de Samsunspor'un daha da gelişmesi için bu tesise ihtiyacımız olduğuna ve tesisin modernize edilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Nihat Soğuk: "Bu konu, uzun zamandır şehrin ve belediyemizin gündeminde olan bir konu"

Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk ise Doğupark'ta bulunan Nuri Asan Tesisleri ve spor alanlarının kaldırılması ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtladı. Samsunspor yönetimini dinleyeceğini belirten Soğuk, konuyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Soğuk, "Şehrimizin güzide takımı Samsunspor'un başkanvekilini ve yönetimini dinleyeceğim. Uzun zamandır şehrin ve belediyemizin gündeminde bu konu var. Rahmetli eski belediye başkanımız Mustafa Demir döneminde de bir çalışma vardı ancak sonuçlanamamıştı. Şu an ne durumda olduğunu ilgili arkadaşlarımızla görüştükten sonra değerlendireceğiz. Meclis gündem maddeleri oluşturulurken önceden görüşme fırsatım olmadı. Dolayısıyla konu hakkında bilgi sahibi değilim. Komisyon çalışmalarında bu konuyla ilgili bilgi edineceğiz. Ardından mutlaka kamuoyuyla paylaşacağız. Gizlenen veya saklanan bir şey yok. İdarenin ve şehrin öncelikleri noktasındaki bakış açısı muhtemelen devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"Şehirlerarası otogarın yıkılması veya taşınması gündemimiz yok"

Mecliste ayrıca SBB Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüboğlu'nun yeni otogarın neden ve ne amaçla yapıldığına ilişkin sorusunu cevapladı. Canik ilçesindeki İŞGEM bölgesinde yeni otogar olarak gündeme gelen çalışmanın bir transfer merkezi olduğunu belirten Mermutlu, "Şehir Hastanesi bölgesinde şehrin farklı bölgelerinden SAMULAŞ tarafından 40 sefer düzenleniyor. Dolmuş hatlarıyla gelen yolcular da var. Günde 4 bin 500'ün üzerinde geliş, bir o kadar da gidiş olmak üzere 9 binin üzerinde kent içi yolculuk hareketi Canik bölgesinde gerçekleşiyor. Mevcut Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı çevresinde ise bu sayı 4 bin civarında. Güçlü bir yolcu hareketliliği olan bu bölgede, peronları bulunan ve farklı yönlere seyahat edecek yolcuların aktarmalarını sağlayacak bir transfer merkezi oluşturmak ulaşım planlamasının gereği. Şehir Hastanesi tramvay hattı ve hızlı tren hattı bağlantısıyla birlikte bu bölge çok önemli bir ulaşım odağı haline geliyor. İŞGEM binalarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışma vardı. Burada düzgün bir transfer merkezi kurulmasıyla ilgili bir çalışma yaptık. Burada çözmeye çalıştığımız sorun, mevcut otogarın yetersizliği veya mevcut otogar ile ilgili konular değil, gereksiz yolculukları azaltmak. Mevcut otogarın işletme hakları sözleşmelerinden doğan yükümlülükler, hukuki açıdan değerlendirilmesi gereken konular. Bizim ulaşım ihtiyaçlarını belirlememiz, mevcut sözleşme ve işletmecilerin hukuki haklarını yok saydığımız anlamına gelmez. Sonuç olarak amacımız mevcut bir işletmeyi ortadan kaldırmak değil. Mevcut otogarı yıkmak mı istiyoruz? Bizim ulaşım planlamamızda böyle bir şey yok. Mevcut otogara bir alternatif değil, şehirdeki toplam ulaşımı destekleyen bir transfer merkezi yapılacak" şeklinde konuştu.

İstifa eden meclis üyeleri nedeniyle AK Parti 2 yeni meclis üyesi kazandı

Ayrıca mecliste, meclis üyeliğinden istifa eden Ayvacık Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Ali Yiğit'in yerine AK Parti'den Kadir Töre, meclis üyeliğinden istifa eden Canik Yeni Parti Meclis Üyesi Murat Eral'ın yerine de AK Parti'den Hasan Meral meclis üyesi oldu. İki yeni ismin AK Parti'den olmasıyla birlikte AK Parti'nin meclis üyesi sayısı 52'den 54'e çıktı.

Kaynak: İHA
SamsunsporNuri AsanPolitikaGüncelUlaşımSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
17:44
Patlama haberini alınca apar topar Netanyahu’ya yayını kapattırdılar
Patlama haberini alınca apar topar Netanyahu'ya yayını kapattırdılar
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 17:52:21. #.0.2#
SON DAKİKA: SBB Meclisi'nde Samsunspor Nuri Asan Tesisleri maddesi komisyona havale edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei