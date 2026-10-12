SBB Meclisi\'nde Samsunspor Nuri Asan Tesisleri maddesi komisyona havale edildi

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nin Ekim ayı ilk oturumunda, Samsun spor Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi Projesi kapsamında yer almasına ilişkin madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

Söz konusu maddeyi takip etmek üzere Samsunspor Kulübü İcra Kurulu üyeleri de meclis toplantısına katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yıllardır kullandığı Nuri Asan Tesisleri'nin geleceğiyle ilgili gündem maddesinin yer aldığı SBB Meclis toplantısını Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, İcra Kurulu üyeleri Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya ile dernek yönetim kurulu üyesi Esat Kasap da takip etti. Mecliste 41 gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Bağımsız Meclis Üyesi Hasan İpek, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ni ilgilendiren teklifin komisyon toplantısına Samsunspor yöneticilerinin de davet edilmesi gerektiğini söyledi.

Sonrasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Ali Sukas ise "Samsunspor'a ait Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi suretiyle bulunduğu yerden kaldırılmasına karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca Samsunspor yönetimi ve taraftar gruplarıyla ortak bir noktada birleşilmesini, onların da razı olacağı şekilde karar verilmesini arz ve talep ediyorum" dedi.

Veysel Bilen: "Tesisler geliştirilerek devam etmeli"

SBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından meclise gönderilen 497449 sayılı "Canik ve İlkadım ilçe belediye sınırlarında Doğupark Alanı Millet Bahçesi amaçlı nazım ve uygulama imar planına esas görüş bildirilmesi teklifi" kapsamında meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Samsunspor Kulübü olarak tesislerin geliştirilerek devam etmesini, hatta daha organize bir hale getirilerek kullanılmasını ve Samsun'a yakışır bir tesis olmasını arzuladığımızı her fırsatta yineliyoruz. Dolayısıyla çok uzun yıllardır Samsunspor ile özdeşleşmiş bu alanın tekrar Samsunspor'a tahsis edilmesi ve yapılan çalışmaların bu doğrultuda olması bizi fazlasıyla mutlu edecektir. Tabii ki Samsunspor olarak her zaman uzlaşı içerisinde olup devletimizle ya da yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olmayı kendimize şiar edindik. Bu anlayışı burada meclis üyelerimizle paylaşmak için geldik. Öyle inanıyorum ki aklıselimle hareket edilerek tüm siyasi partilerin meclisteki üyeleri, şehrin önemli markasının daha da gelişmesi adına tesislerin kullanımının Samsunspor'a tahsis edilmesi konusunda bir karara varacaktır. Bu konuda tüm partililerden bireysel anlamda da destek bekliyoruz. Mecliste bulunan partilerin il başkanlarını da bu vesileyle ziyaret edeceğiz. Buradan çıkacak birliktelik ve çözüm odaklı kararın, inanıyorum ki bakanlık nezdinde de çok olumlu neticeleri olacaktır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Samsun milletvekillerimiz, Sayın Muş Bakanımız, valimiz ve şehrin bürokrasisinden destek bekliyoruz. Biz de Samsunspor'un daha da gelişmesi için bu tesise ihtiyacımız olduğuna ve tesisin modernize edilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Nihat Soğuk: "Bu konu, uzun zamandır şehrin ve belediyemizin gündeminde olan bir konu"

Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk ise Doğupark'ta bulunan Nuri Asan Tesisleri ve spor alanlarının kaldırılması ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtladı. Samsunspor yönetimini dinleyeceğini belirten Soğuk, konuyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Soğuk, "Şehrimizin güzide takımı Samsunspor'un başkanvekilini ve yönetimini dinleyeceğim. Uzun zamandır şehrin ve belediyemizin gündeminde bu konu var. Rahmetli eski belediye başkanımız Mustafa Demir döneminde de bir çalışma vardı ancak sonuçlanamamıştı. Şu an ne durumda olduğunu ilgili arkadaşlarımızla görüştükten sonra değerlendireceğiz. Meclis gündem maddeleri oluşturulurken önceden görüşme fırsatım olmadı. Dolayısıyla konu hakkında bilgi sahibi değilim. Komisyon çalışmalarında bu konuyla ilgili bilgi edineceğiz. Ardından mutlaka kamuoyuyla paylaşacağız. Gizlenen veya saklanan bir şey yok. İdarenin ve şehrin öncelikleri noktasındaki bakış açısı muhtemelen devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"Şehirlerarası otogarın yıkılması veya taşınması gündemimiz yok"

Mecliste ayrıca SBB Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Talat Eyüboğlu'nun yeni otogarın neden ve ne amaçla yapıldığına ilişkin sorusunu cevapladı. Canik ilçesindeki İŞGEM bölgesinde yeni otogar olarak gündeme gelen çalışmanın bir transfer merkezi olduğunu belirten Mermutlu, "Şehir Hastanesi bölgesinde şehrin farklı bölgelerinden SAMULAŞ tarafından 40 sefer düzenleniyor. Dolmuş hatlarıyla gelen yolcular da var. Günde 4 bin 500'ün üzerinde geliş, bir o kadar da gidiş olmak üzere 9 binin üzerinde kent içi yolculuk hareketi Canik bölgesinde gerçekleşiyor. Mevcut Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı çevresinde ise bu sayı 4 bin civarında. Güçlü bir yolcu hareketliliği olan bu bölgede, peronları bulunan ve farklı yönlere seyahat edecek yolcuların aktarmalarını sağlayacak bir transfer merkezi oluşturmak ulaşım planlamasının gereği. Şehir Hastanesi tramvay hattı ve hızlı tren hattı bağlantısıyla birlikte bu bölge çok önemli bir ulaşım odağı haline geliyor. İŞGEM binalarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışma vardı. Burada düzgün bir transfer merkezi kurulmasıyla ilgili bir çalışma yaptık. Burada çözmeye çalıştığımız sorun, mevcut otogarın yetersizliği veya mevcut otogar ile ilgili konular değil, gereksiz yolculukları azaltmak. Mevcut otogarın işletme hakları sözleşmelerinden doğan yükümlülükler, hukuki açıdan değerlendirilmesi gereken konular. Bizim ulaşım ihtiyaçlarını belirlememiz, mevcut sözleşme ve işletmecilerin hukuki haklarını yok saydığımız anlamına gelmez. Sonuç olarak amacımız mevcut bir işletmeyi ortadan kaldırmak değil. Mevcut otogarı yıkmak mı istiyoruz? Bizim ulaşım planlamamızda böyle bir şey yok. Mevcut otogara bir alternatif değil, şehirdeki toplam ulaşımı destekleyen bir transfer merkezi yapılacak" şeklinde konuştu.

İstifa eden meclis üyeleri nedeniyle AK Parti 2 yeni meclis üyesi kazandı

Ayrıca mecliste, meclis üyeliğinden istifa eden Ayvacık Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Ali Yiğit'in yerine AK Parti'den Kadir Töre, meclis üyeliğinden istifa eden Canik Yeni Parti Meclis Üyesi Murat Eral'ın yerine de AK Parti'den Hasan Meral meclis üyesi oldu. İki yeni ismin AK Parti'den olmasıyla birlikte AK Parti'nin meclis üyesi sayısı 52'den 54'e çıktı.