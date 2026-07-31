Sebte'de Göçmen Krizi: Avrupa Liderlerinden Tepkiler - Son Dakika
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Sebte'de Göçmen Krizi: Avrupa Liderlerinden Tepkiler

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İngiltere ve Fransa liderleri, Sebte'deki göçmen akınına dikkat çekerek İspanya'ya destek sunacak.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Sebte'ye Fas sınırından yaşanan göçmen akına ilişkin "Endişe verici bir durum. İnsanların bu sahneleri göreceğini ve bir şeyler yapılmasını isteyeceğini biliyorum. Destek sağlamak ve aynı zamanda bu durumun sonuçlarını anlamak için İspanyol hükümetiyle, İspanyol yetkilileriyle temas halindeyiz" dedi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Sebte'ye dün Fas sınırından yaşanan göçmen akını devam ediyor. Sebte kentine yüzerek geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 34'e yükselirken Sebte'de yaşananlar diğer ülkelerden de yakından takip ediliyor. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Sebte'deki durumun "endişe verici" olduğunu söyledi. İngiltere hükümetinin de yaşananları anlamlandırmak ve gerekli desteği sağlamak üzere Madrid yönetimi ile iletişime geçtiğini aktaran Burnham, "Endişe verici bir durum. İnsanların bu sahneleri göreceğini ve bir şeyler yapılmasını isteyeceğini biliyorum. Destek sağlamak ve aynı zamanda bu durumun sonuçlarını anlamak için İspanyol hükümetiyle, İspanyol yetkilileriyle temas halindeyiz" dedi

Macron'dan yardım teklifi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, hükümetinin Fransız makamları ile irtibata geçtiğini söyledi. Fransa'nın gerekirse Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex aracılığıyla da dahil İspanya'ya yardım için hazır olduğunu sözlerine ekleyen Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'den İspanya sınırındaki kontrolleri güçlendirmesini istedi.

"AB'nin Schengen işbirliğinin askıya alınması aşikardır"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise AB'nin Schengen sınır ötesi serbest dolaşım bölgesinin askıya alınmasını değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Frederiksen, "Sebte'den gelen görüntüler çok ciddi. AB'nin derhal gerekli tüm adımları atması ve Schengen işbirliğinin askıya alınması da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirmesi gerektiği aşikardır. Kontrolsüz göç, Avrupa ve Danimarka için bir tehdittir" ifadelerini kullandı. Frederiksen, ayrıca İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştüğünü ve ikisinin durumu görüşmek üzere Avrupalı liderleri bir

araya getirdiğini söyledi.

"AB dış sınırlarını korumak yasadışı göçle mücadele için çok önemli"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, İspanya'nın göçmenlerin Avrupa'nın geri kalanına geçmesine izin vermemesini memnuniyetle karşıladığını kaydederek, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumak, yasadışı göçle mücadele için çok önemlidir. Tüm AB üye devletlerinin bu yükümlülüğü yerine getirmesini açıkça bekliyorum. Bu konuda İspanyol hükümetiyle temas halindeyiz. İspanya, Sebte'deki durumu mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak istiyor ve almalıdır" ifadelerini kullandı. Merz, Fas'ın göçmenleri "gecikmeden" geri almasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sebte'de Göçmen Krizi: Avrupa Liderlerinden Tepkiler - Son Dakika

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