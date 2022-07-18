Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü - Son Dakika
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Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü

18.07.2022 09:07
Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü

MAK Danışmanlık Araştırma tarafından Haziran 2021'den bu yana yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar tek tek karşılaştırıldı. Geçen yıl sadece 0.3 puan önde olan Cumhur İttifakı, 1 yıl sonra 17 puan geriye düştü.

MAK Danışmanlık Araştırma, Haziran 2021 ila Haziran 2022 arasında yaptığı 12ayrı araştırmanın sonuçlarını karşılaştırdı. Geçen yıl sadece 0.3 puan önde olan Cumhur İttifakı, 1 yıl sonra 17 puan geriye düştü. Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşın kronikleşen sorunları Cumhur İttifakı'nın oylarını eritti.

"OY TRANSFERİ MİLLET İTTİFAKI'NA DOĞRU"

Gerçek Gündem'in haberine göre, Haziran 2021 anketinde Millet İttifakı yüzde 42.4 iken Cumhur İttifakı yüzde 42.7 idi. Ağustos ayında Millet İttifakı 44.5'e çıkarken, Cumhur'un oyu 41.5'e geriledi. Sonraki aylarda aynı düşüş sürdü: 44.9-40, 46-39.6, 45.5-40.1, 46.8-39.1, 47.6-37.5, 48.5-37.5, 49.5-36.4, 50.2-34.9 ve 51,3-34.1.

Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketlerdeki değişimi Sözcü'ye değerlendirdi: "Son bir yıl içinde Cumhur İttifakı'nın bileşenleri Ak Parti ve MHP'de hemen her ay düzenli bir oy düşüşü yaşanırken, Millet İttifakı'nın bileşenlerinde de sistematik oy artışı dikkat çekiyor. Zira; seçmen davranışı incelendiğinde ittifaklar arası geçirgenliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. AK Parti ve MHP tabanında özellikle İYİ Parti'ye ciddi oy akışı yanında AK Parti'den DEVA, Gelecek, BTP, Zafer Partisi'ne de oy geçirgenliği çok yüksek. Millet İttifakı'nın havuzuna su taşıyan kanallar açık, Cumhur İttifakı'nın girişi kapalı. Geçmişte Ak Parti'den MHP'ye olan oy geçirgenliği bitmiş durumda. Oy transferi Millet İttifakı'na doğru."

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SON DAKİKA: Seçim anketlerinden Erdoğan ve Bahçeli'yi tedirgin eden sonuçlar: Cumhur İttifakı 17 puan geriye düştü - Son Dakika
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