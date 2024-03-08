Turgutlu Belediyesi Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılışını düzenliyor - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediyesi Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılışını düzenliyor

Turgutlu Belediyesi Şehit Adem Jashari Parkı\'nın açılışını düzenliyor

Turgutlu Belediyesi, Kosova Cumhuriyeti'nin milli kahramanı Şehit Adem Jashari ismini taşıyan parkın açılışını yapacak. Açılış töreni 10 Mart Pazar günü saat 15.00'te İstiklal Mahallesi Ülkü Sokakta gerçekleşecek.

08.03.2024 16:22  Güncelleme: 16:26
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Turgutlu Belediyesi tarafından Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılışı düzenlenen törenle yapılacak. Şehit Adem Jashari Parkı açılışı 10 Mart Pazar günü saat 15.00'de İstiklal Mahallesi Ülkü Sokakta gerçekleşecek.

Turgutlu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkesi Kosova Cumhuriyeti'nin milli kahramanı Şehit Adem Jashari ismini İstiklal Mahallesinde ölümsüzleştirdi. Kosova bağımsızlığının kazanılmasındaki efsanevi komutanlarından biri olan Şehit Adem Jashari'nin ismi, İstiklal Mahallesi Ülkü Sokakta yer alan parka verildi. Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılışı, 10 Mart Pazar günü saat 15.00'de İstiklal Mahallesi Ülkü Sokakta Sokakta gerçekleşecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Önemli isimleri Turgutlu'muzda yaşatmaya devam ediyoruz. Dost ve kardeş ülkemiz Kosova Cumhuriyeti'nin milli kahramanlarından Şehit Adem Jashari ismini ölümsüzleştireceğimiz parkımızın açılışına tüm halkımızı davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Şehit Adem Jashari Parkı'nın açılışını düzenliyor - Son Dakika
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