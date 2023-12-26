Şehit ailelerine yönelik suçlara karşı adli soruşturmalar titizlikle yürütülüyor

ADALAET Bakanı Yılmaz Tunç, "Şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmalar Cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmalar Cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından titizlikle yürütülmekte olup, sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.