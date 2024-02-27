Şehit ve gazi dernekleri başkanlarından Korgeneral Halis Zafer Koç\'a destek açıklaması

Politika

Şehit ve gazi dernekleri başkanları, Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'a yönelik iftiralara ilişkin destek açıklamasında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, halkın sevgisine mazhar olmuş, herkese kucak açan, konuk severliğinden ve Diyarbakır'da görevliyken tanımış olduğu bir tanıdığının yanında gelen bir ziyaretçisiyle onu kırmadığı için çektirdiği fotoğrafın bir yıl sonra kullanılmasının, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) alçakça karalama kampanyasından başka bir şey olmadığını söyledi.

Örgütün; 15 Temmuz da dimdik duran Korgeneral Koç'u hedef aldığını belirten dernek başkanları; paşanın ömrünü ülkeye adadığını, görev yaptığı yerlerde arkasında birçok başarı hikayesi ve dostluk bıraktığını, Atatürkçülüğünden, vatanperverliğinden şüphe edilemeyecek şerefli bir Türk subayı olduğunu kaydetti.

Gündüz ve Kandemir, açıklamasında, "Onun Türk milletine gösterdiği bu babacan tavırlar, görev yaptığı yerlerdeki halk tarafından çok iyi bilinir. Halis Zafer Paşa'ya kurulmak istenen bu kumpas FETÖ can çekişmesinden başka bir şey değildir. Halis Zafer Paşamızın itibarı bizzat Türk milletidir. Nasıl ki Türk milletinin itibarı alçak bir terör örgütü tarafından zedelenemezse Halis Zafer Paşamız içinde öyledir." - DİYARBAKIR