Şehitkamil meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Politika

Şehitkamil meclis toplantısı yapıldı

Şehitkamil meclis toplantısı yapıldı

Şehitkamil Belediye Meclisi Ağustos Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz yönetiminde gerçekleşti. Mecliste, 17 madde görüşülerek kabul edildi. Görüşülen 17 maddenin 16'sı oy birliğiyle, 1 madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 2 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacak.

08.08.2024 17:59  Güncelleme: 18:00
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Şehitkamil Belediye meclisi toplantısı tamamlandı. Mecliste, 17 madde görüşülerek kabul edildi.

Şehitkamil Belediye Meclisi Ağustos Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz yönetiminde gerçekleşti. Yapılan yoklamanın ardından gündemdeki maddeler görüşülmeye açıldı. Gündemde, 17 madde görüşüldü. Görüşülen 17 maddenin 16'sı oy birliğiyle 1 madde de oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan Umut Yılmaz, bir dahaki meclis toplantısının 2 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacağını duyurdu ve birleşimi kapattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Politika, Son Dakika

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