Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kanser Tedavisi Sürecini Mecliste Paylaştı

Politika

Şehzadeler Belediyesi Ekim ayı Belediye Meclisi 2. Birleşimi gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Mecliste grubu bulunan Siyasi partiler, Başkan Durbay'a yönelik çirkin iftiraları kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şehzadeler Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantının başında konuşan Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi gördüğünü ve bu süreçte kendisine atılan iftiraları kınadı. Başkan Durbay, meclis üyeleriyle sağlık durumu hakkında paylaşımlarda bulunarak, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti. Başkan Durbay, toplantıda yaptığı konuşmada ameliyat sürecinden ve hastalığından dolayı bazı iftiraların ortaya atıldığını vurguladı. Daha önce de tedavi sürecini meclisle paylaştığını hatırlatan Durbay, son gelen raporlarda kanser teşhisinin yer aldığını ve 14 günde bir tedavi aldığını belirtti. "Ameliyatım ve hastalığım bahane edilerek bazı iftiralar ortaya atıldı. Belki açıklamalarımı görmüşsünüzdür. Daha önce de ameliyat sürecimi buradan açıklamıştım. Eylül ayı meclisimizden sonra gelen raporlarda, kanser olduğuma dair sonuçlar vardı. Buradan bir kez daha kendi meclisimle paylaşmak isterim: Tedavim devam ediyor. 14 günde bir tedavi alıyorum ve çok şükür iyiyim. Allah'ın izniyle de bu süreci atlatacağıma inanıyorum. Tüm gruplara çok teşekkür ediyorum. Tüm partilerden destek ve mesajlar aldım. İletişim için hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca, bu konuda hepinize yürekten teşekkürlerimi sunar, çok mutlu olduğumu belirtmek isterim" dedi.

Toplantının devamında komisyondan gelen 4 madde karara bağlandı. 2025 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edilirken, diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısının sonunda CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri söz alarak, Başkan Gülşah Durbay'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Grup başkanvekilleri, Durbay'a yönelik ortaya atılan iftiraları sert bir dille kınadı. - MANİSA